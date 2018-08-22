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11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. ameliyata alınan Hamut'un, bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının koptuğu belirtildi.

DHA | 22.08.2018 - 21:20..
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Aksaray'da Kurban Bayramı nedeniyle marketin önüne konulan kıyma makinesinde çalışanlara yardım eden Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makinaya kaptırdı.

Küçük çocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu. Ardından sağlık, AFAD ve itfaiye ekibine haber verildi. Küçük çocuk kolunda makine ile hemen Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürülürken AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin müdahalesi ile Hamut'u kolu sıkıştığı makineden çıkaralarak ameliyata alındı. Hamut'un bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinasına kaptırdı

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