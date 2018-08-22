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11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

Aksaray'da bir markette yardım ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu 11 yaşındaki Ahmet El Hamut, sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı.

DHA | 22.08.2018 - 23:17..
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Ambulansla götürüldüğü hastanede AFAD ve itfaiye görevlilerinin yardımıyla kolu kıyma makinesinden kurtarılıp ameliyata alındı.

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı

BAZI PARMAKLARI KOPTU

Çalışanlara yardım ettiği öne sürülen Suriyeli Ahmet Al Hamut, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ kolunu makinaya kaptırdı. Küçük cocuk acı içinde feryat ederken, diğer personel hemen çalışan makineyi durdurdu.  Ardından sağlık, AFAD ve itfaiye ekibine haber verildi.

Küçük çocuk kolunda makine ile hemen Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürülürken AFAD ve itfaiye ekipleri de hastaneye geldi. Ekiplerin müdahalesi ile Hamut'u kolu sıkıştığı makineden çıkaralarak ameliyata alındı. Hamut'un bileğin alt kısmında ve parmaklarının bazının kopduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 yaşındaki çocuk elini kıyma makinesine kaptırdı


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