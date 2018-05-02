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11 yaşındaki Elif Eroğlu'nun müzik başarısı

Genç müzisyen Elif Eroğlu, eğitime başladığı ilk yıl, üç uluslararası müzik yarışmasında birinci oldu.

AA | 02.05.2018 - 14:39..
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Adana'da yaşayan 11 yaşındaki Elif Eroğlu, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü’nde tam zamanlı eğitime başladığı ilk yıl katıldığı üç uluslararası müzik yarışmasında birinci oldu.

ULUSLARARASI YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Konservatuvara 9 yaşında seçmelerle yarı zamanlı olarak haftada iki saat eğitim görme hakkı ile giren Eroğlu, bu yıl başından itibaren tam zamanlı olarak eğitim görmeye başladı.

Eroğlu, bu yıl katıldığı 8. Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması, 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması ile Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası İnternet Müzik Yarışması'nda birinci oldu.

Müzik hayatına kemanla başlayan, ikinci enstrüman olarak piyanoyu tercih eden Eroğlu, çalışmalarını Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı'nda sürdürüyor.

11 yaşındaki Elif Eroğlu'nun müzik başarısı

MÜZİK ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYOR

Müzisyen Elif Eroğlu, "Keman çalarken çaldığım müzik tarzına göre hissettiğim duygularım değişiyor, çoğunlukla bir heyecan basıyor ama bu normal hissedilen bir heyecan değil, mutluluk verici bir heyecan. Mutlu oluyorum. Hissettiklerimi beni dinleyen, izleyenlere de hissettirmeye çalışıyorum. İlk olarak çok iyi bir müzik sanatçısı olmak, büyük konser salonlarında çıkmak, keman çalmak istiyorum. İleride müzik öğretmeni olmak istiyorum." dedi.

11 yaşındaki Elif Eroğlu'nun müzik başarısı

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