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11 yaşındaki Mehmet öğrenci servisinin altında kaldı

9 yıl mücadele ettiği kanseri yenen Mehmet Yağcı, okul servisinin altında kalarak hayatını kaybetti.

15.11.2017 - 06:26
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Gaziantep'te yaşayan 11 yaşındaki Mehmet Yağcı, tam 9 yıl kanserle mücadele etti. Bir böbreği ameliyatla alınan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Yağcı, kanseri yenmeyi başarmıştı.

11 yaşındaki Mehmet öğrenci servisinin altında kaldı

ÇANTASINI ALMAK İÇİN EĞİLDİ

Kaza, dün Selahhattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükriye Göğüş İlkokulu'nda öğrenim gören Mehmet Yağcı ile kardeşi 9 yaşındaki Batuhan Yağcı, 25 yaşındaki E.D. yönetimindeki 27 S 0900 plakalı servis minibüsüyle evinin önüne geldi. Kardeşlerden Mehmet Yağcı, servisten indikten sonra çantasını düşürdü.

Mehmet Yağcı, çantasını almak için eğildiği sırada minibüs hareket etti. Ön tekerin altında kalan Yağcı, yaralandı. E.D., minibüsle Mehmet Yağcı'yı yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Yağcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Servis sürücüsü E.D.'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

11 yaşındaki Mehmet öğrenci servisinin altında kaldı

6 AYLIKKEN KANSERE YAKALANDI

Yağcı'nın cenezasi, otopsinin ardından bugün Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mehmet Yağcı'nın babası Ali Yağcı, serviste hostes bulunmamasına tepki göstererek, şunları söyledi:

“Oğlum 6 aylıkken kansere yakalandı, kafasında tümör çıktı. 5 sene boyunca Ankara'da tedavi gördü. Son 2 senedir hastalığı atlatmıştı, durumu iyiydi. Okulla evimizin mesafesi 1 kilometreden azdı, ama yine de servis tuttum. Servis şoförü oğlumu kapının önünde bıraktıktan sonra çocuk daha ayrılmadan sokaktan çıkmak için geri manevra yapmış. Çocuk inerken elinden çantası düşmüş, onu almaya çalışırken ve servis kapısı daha kapanmadan geriye doğru hareket etmiş ve ezmiş çocuğu. Kardeşi Batuhan da şu an şokta. Okula gidemiyor. Ben gece çalışıyordum. Olay olduğunda servis sürücüsünün kendisi alıp hastaneye götürmüş çocuğu. Telefon ederek durumu bana bildirdi. Ben gittiğimde kendisi orada değildi. Çocuğu hastaneye bırakıp gitmiş. Çocuk haftanın 2 günü de özel bir okula gidiyor. Oranın servisinde hostes bulunurken, ilkokul servisinde hostes yok."

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