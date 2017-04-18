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11 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptıran anne yakalandı

Kayseri'de, 56 yaşındaki Z.U. adlı kadının yazar kasadaki 11 yaşındaki oğluna paraları çaldırması güvenlik kamerası ile görüntülendi.

18.04.2017 - 15:33
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Olay geçen pazar günü saat 12.35’de Melikgazi ilçesi Güllük Mahallesi Boyluca Sokakta bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. İşyerinin güvenlik kameraları ile kaydedilen görüntülerde anne Z.U. ile oğlu L.U. kıyafetlere bakmak üzere mağazaya girdi.

OĞLUNA ÇALDIRDI

Mağaza görevlilerinin başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen anne Z.U. oğluna içinde 160 lira olan yazar kasayı alması için işaret etti. Çocuk, yazarkasayı alarak annesine verdi.

Anne Z.U. yazar kasayı elindeki çantaya koyarak, oğluyla birlikte dışarı çıktı ve kayıplara karıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Mağaza yetkileri, yazar kasanın yerinde olmadığını görünce polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışma sonucu Z.U. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

11 yaşındaki L.U. ise bilgisine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına alınan kadına başka bir hırsızlık suçundan dolayı elektronik kelepçe takılı olduğu ifade edildi. Z.U., Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.

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