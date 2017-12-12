11 yaşındaki öğrenci kürtaj oldu

Afyonkarahisar'da, 'bilişsel gelişim geriliği' nedeniyle özel eğitim alan ortaokul öğrencisi K.U., 7 Kasım'da şiddetli karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından devlet hastanesine götürüldü.

TECAVÜZ İDDİASI

Yapılan muayenede K.U.'nun 2.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan K.U., aynı okulda öğrenci O.K.'nin kendisini, boş bir binaya götürdüğünü, orada tecavüz ettiğini iddia etti.

MAHKEME KARARIYLA KÜRTAJ YAPILDI

İnceleme başlatan polis, O.K.'yi gözaltına aldı. O.K., savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, K.U.'nun hamileliği mahkeme kararıyla kürtaj yapılarak sonlandırıldı.

DNA TESTİ YAPILDI

K.U. ile 8, 9 ve 12 yaşındaki 3 kız kardeşi, ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yurduna yerleştirildi.

Savcılık tarafından soruşturma sürdürülürken, cenine yapılan DNA testinde, K.U.'nun O.K.'den hamile kalmadığı belirlendi.

KİMDEN HAMİLE KALDIĞI BİLİNMİYOR

Bunun üzerine savcılık yeniden K.U. ve ailesinin ifadesine başvurdu. K.U.'nun ifadesinde aynı şeyleri tekrar ettiği, O.K.'nin dışında biri veya birileriyle ilişkiye girip girmediği konusunda ise sessiz kaldığı belirtildi.