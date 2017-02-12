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11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.

12.02.2017 - 01:41
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Uluslararası Güven Kraliyet Bilim Akademisi (RASIT) İcra Direktörü ve eski Irak Kralı Birinci Faysal'ın torunu Prenses Nesrin el-Haşimi ve Malta'nın öncülüğünde, birçok ülkenin desteğiyle BM Genel Kurulunda "Toplumsal Cinsiyet, Bilim ve  Sürdürülebilir Kalkınma: Medyanın Etkisi" konulu bir toplantı gerçekleştirildi.

11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

El-Haşimi'nin çabalarıyla 2015 yılında BM Genel Kurulunda kabul edilerek son iki yıldır kutlanan gün dolayısıyla düzenlenen BM Genel Kurulundaki toplantıya, birçok ülkeden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılırken, Türkiye'den gelen katılımcılar arasında 10 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir de yer aldı.

11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

Özdemir, Malta Sosyal Diyalog, Tüketici İşleri ve Sivil Özgürlükler Bakanı Helena Dalli, Prenses el-Haşimi ve BM Genel Kurulu Başkanı Peter Thomson'ın da bulunduğu toplantıda konuşmacılarından biri olarak kürsüye çıktı. Toplantıda birçok ülkenin BM Daimi Temsilcileri de söz alarak, ülkelerinin konuyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Özdemir, boyunun kısa olması nedeniyle salonu görmekte zorlandığı  kürsüden, "Bilim Kızları için Kızlar" başlıklı bir konuşma yaptı.

11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

"ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM"

Özdemir konuşmasına, "Kadınların, doktor, mühendis veya bilimin diğer  alanlarında kalkınmaya katkısının yüksek olduğu ülkem Türkiye ile gurur  duyuyorum." diyerek başladı.

Başarılı bilim kadınlarıyla ilgili medyada daha fazla haberin yer almasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Özdemir, "Bu kürsüden sığınmacı olan kadınların sorununa da değinmek istiyorum. Buradan herkese onları hatırlamaları ve onlara yardımcı olmaları çağrısı yapıyorum." dedi.

11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu

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