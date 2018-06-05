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11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde yaşayan Niyazi Çimen, dağdan gelen suyun üzerine kurduğu türbinle ihtiyacı olan elektriği üretirken aynı zamanda yaptığı havuzlarda alabalık yetiştiriyor.

DHA | 05.06.2018 - 10:42..
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Almanya ve İsviçre'de inşaat işçiliği yapan, 2 çocuk babası Niyazi Çimen (59), 1997 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Hocalar ilçesi Çepni köyüne yerleşen Niyazi ve eşi Yıldız Çimen (53), 11 yıl önce de köy merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Canbaş Tepesi'ne yaptıkları tek odalı evlerinde yaşamaya başladı. 34 yıllık evli çift, evlerine elektrik bağlanması için ilgili kuruma başvurdu.

11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar

SUYUN BİR BÖLÜMÜNÜ KÖYLÜLERE VERDİ

Çabalarından sonuç alamayan Niyazi Çimen, kendi elektriğini üretmek için harekete geçti. Canbaş Tepesi'nden dereden akan suyun üzerine bir türbin yerleştiren Çimen, ihtiyacı olan elektriği bu sayede elde etmeyi başardı.

İlk zamanlarda ürettiği elektrikle aynı anda 7 ampul, televizyon ve buzdolabı çalıştıran Niyazi Çimen, bölgeye kurulan gölet nedeniyle köyün içme suyu azalınca suyun bir bölümünden feragat etmek zorunda kaldı.

Çimen, kullanım hakkı kendisinde olmasına ve açtığı davayı kazanmasına rağmen köylünün içme suyu ihtiyacının karşılanması için suyun bir bölümünü verdi.

11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar

YETERLİ ELEKTRİĞİ ARTIK ÜRETEMİYOR

Şimdi suyun saniyede 7.6 litrelik bölümünü köyün içme suyuna veren Çimen, saniyede 5 litreyle de elektrik üretmeye devam ediyor. Su azaldığı için telefonunu şarj edebileceği ve 2 ampul yakabileceği elektrik üreten Çimen, 11 yıldır şebeke hattı bağlı olmayan evinde elektrik faturası ödemiyor.

Suyun hız kazanması için varillerden yararlanarak, sistem kurduğunu anlatan Niyazi Çimen, "Suyun hız kazandığı bölgeye büyük bir çark yerleştirdik. Bu çarka bağladığımız düzeneği de elektrik üretimi yapan motora bağladık. Suyun çarpmasıyla dönen çark, enerji üretiyor." diye konuştu.

11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar

"ÇEVREYE ZARAR VERMEDEN YAŞANTIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Elektrik elde ettiği suyun israf olmaması için de kurduğu havuzlarda balık ürettiğini aktaran Çimen, balık üretim tesisi yapmak için önce fizibilite raporu hazırladığını ardından ÇED raporu aldığını kaydetti.

11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar

Ruhsatlı olarak balık üretim çiftliği kurduğunu ve alabalık üretmeye başladığını belirten Çimen, "Bölgeye piknik yapmaya gelenler bizden balık alıyor. Çevreye zarar vermeden, doğanın içinde yaşarken, aynı zamanda sattığımız balıkla yaşantımızı sürdürüyoruz. Yine inşaatlarda çalışarak, para kazanıyorum." dedi.

11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar

HER İŞİ BİRLİKTE YAPIYORLAR

Yıldız Çimen de doğanın içinde kurdukları yaşam alanlarında çok mutlu olduğunu söyledi. Her işi eşiyle birlikte yaptığını belirten Çimen, "Eşim bazen inşaatlara gidiyor. İnşaatlarda çalışırken, buraya piknik için gelen müşterilere balık pişiriyorum. Balık servisi yapıyorum. Onlar da memnun oluyor." diye konuştu.

11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar

11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar



11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar



11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar



11 yıldır elektriklerini kendileri üretiyorlar

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