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11 yıldır protez ellerle ve ehliyetsiz araç kullanıyordu

Afyonkarahisar'da, 11 yıldır protez ellerle ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen sürücüye 4 bin 200 TL ceza yazılırken, araç trafikten men edildi.

DHA | 08.06.2018 - 11:23..
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde rutin kontroller sırasında 20 PP 483 plakalı otomobili şüphe üzerine Bedesten Çarşısı önünde durdurdu.

11 yıldır protez ellerle ve ehliyetsiz araç kullanıyordu

Sürücü Abdullah D.'den ehliyet ve ruhsat isteyen trafik ekipleri, sürücünün iki elinin de protez olduğunu fark etti. Trafik ekipleri sürücüye protez ellerle araç kullanması yönünde doktor raporunun olup olmadığını sordu.

Raporu olmadığını belirten Abdullah D. "Kaç defa müracaat ettim ancak raporu alamadım. Hatta evrakım hastanede." diyerek kendisini savundu.

11 yıldır protez ellerle ve ehliyetsiz araç kullanıyordu

15 YILDIR KULLANIYORUM

Ehliyeti olmadığını, 2007 yılında elektrik akımına kapılarak her iki elinin bileklerinden kesildiğini kaydeden Abdullah D., aracın ise eşinin üzerine olduğunu ifade etti.

Aracın trafik sigortasının da olmadığını belirten Abdullah D., "15 yıldır araç kullanıyorum. 11 yıldır da hareketli protezlerle trafiğe çıkıyorum. Ehliyet almak için başvuracağım. Yaptığımı doğru bulmuyorum. Ne yapayım?" dedi.

Bu şekilde otomobil kullanmasının doğru olmadığını sürücüye anlatan trafik ekipleri, kurallara uyması konusunda da uyarıda bulundu.

OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ekipler, Abdullah D.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından 2 bin 50 lira, araç sahibi olan eşi Çiğdem D.'ye ise 'ehliyetsiz sürücüye araç vermek'ten 2 bin 150 TL ceza yazdı. Araç ise trafikten men edildi.

11 yıldır protez ellerle ve ehliyetsiz araç kullanıyordu

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