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Brüksel Havalimanı'nda grev

Brüksel Zaventem Havalimanı'nda ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için protesto düzenleniyor. Yapılan protesto nedeniyle havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

AA | 26.10.2018 - 16:42..
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Brüksel Zaventem Havalimanı'nda bagajları yükleyen firma çalışanlarının grev yapması nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

YARIN SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Brüksel Zaventem Havalimanı, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner şirketi çalışanlarının yarın sabaha kadar grev yapma kararı aldığını açıkladı.

Brüksel Havalimanı'nda grev

100 SEFER İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Aviapartner'in, Brüksel uçuşu gerçekleştiren 29 hava yolu firmasına bagaj hizmeti verdiği belirtilerek, söz konusu grev nedeniyle 100 seferin iptal edildiği bildirildi.

Brüksel Havalimanı'nda grev

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan, havalimanındaki grev nedeniyle uçuşu iptal edilen ve bagajını alamayan yolcular, hava yolu şirket gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Brüksel Zaventem Havalimanı'nda hava yolu firmaları, Swissport veya Aviapartner'le çalışıyor.

Brüksel Havalimanı'nda grev

ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ İYİLEŞMESİ İÇİN PROTESTO DÜZENLENİYOR

Geçen yıl 2 şirket de farklı zamanlarda greve gitmiş, bu durumdan çok sayıda yolcu etkilenmişti. Grev, ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılıyor.

Brüksel Havalimanı'nda grev

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