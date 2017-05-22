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110 kilometre hızla giden aracın motoru duman attı

Otoyolda seyir halinde giden bir sürücü, 5'inci viteste 110 kilometre hızla giden aracını 2'nci vitese aldığı anları kameraya kaydetti.

22.05.2017 - 14:48
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İnternette paylaşılan testleri denemek isteyen sürücü, arabasından oldu. Otoyolda 5'inci viteste 110 kilometre hızla giden sürücü, aracını 2'nci vitese düşürerek aynı hızda gitmeye çalıştı. Ancak olaylar beklediği gibi gelişmedi.

MOTOR DUMAN ATTI

O anları cep telefonuyla kameraya alan sürücü, 2'nci vitese düşürdüğü aracından motoru duman atmaya başladı.

"BÖYLE OLUYOR ARKADAŞLAR"

Daha sonra kendini çeken sürücü, yaşadığı talihsizliği "Aracınızı 5'inci vitesten 2'nci vitese alınca böyle oluyor arkadaşlar." diyerek yorumladı.

Araç 5. vitesten 2. vitese çekilirse ne olur?

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