taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.659
USD
3,7191
EURO
4,3753
ALTIN
152,69
PETR
57,5600

111 bin fil dişleri için öldürüldü

CITES'in yayımladığı raporda 10 yılda yüz binlerce fil katledildi.

24.10.2017 - 15:46
  1. Haberler
  2. Dünya

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) tarafından yayımlanan rapora göre, 2016'da 40 ton kaçak fil dişi ele geçirildi.

CITES, bunun tüm zamanların en yüksek rakamı olduğuna işaret etti. Raporda son 10 yılda 111 bin Afrika filinin dişleri için katledildiğine dikkat çekildi.

111 bin fil dişleri için öldürüldü

"HENÜZ İSTENİLEN NOKTAYA HALA VARAMADIK"

CITES Genel Sekreteri John Scanlon, Botsvana, Güney Afrika ve Namibya gibi ülkelerde kaçak avlanma oranlarında düşüş olduğunu ancak yine de Orta Afrika'da son 10 yılda av nedeniyle fil nüfusunda ciddi miktarda azalma yaşandığını vurguladı.

Avlanma oranlarındaki düşüşün olumlu karşılandığını belirten Scanlon, "Devam eden küresel çabaların sonuçları alınmaya başlandı ancak henüz istenilen noktaya hala varamadık." dedi.

111 bin fil dişleri için öldürüldü

111 bin fil dişleri için öldürüldü

111 bin fil dişleri için öldürüldü

111 bin fil dişleri için öldürüldü

İlginizi Çekebilir
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
İran'ın Meşhed kentindeki havalimanına iniş yapmakta olan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının lastikleri patladı.
Filistin sembollü tatbikat kızdırdı
Avustralya polisi Sidney'de bulunan bir tren istasyonunda Filistin sembollü bir terör tatbikatı yaptı. Bu durum Filistinlileri kızdırdı.
Peşmerge ve Irak güçleri arasında çatışma çıktı
Irak'ta Musul'un Mahmur ilçesinde Peşmerge ve Irak güçleri arasında şiddetli çatışmanın çıktığı, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
'Ermenistan Azeri topraklarına yayılmaya çalışıyor'
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov, Ermenistan'ın Suriye Ermenilerini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yerleştirdiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Yahudiler yol kesti

74
Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

Darbeci Akın Öztürk rütbesini geri istedi

143
ABD basını Amerikan savaşlarını eleştiriyor

ABD basını Amerikan savaşlarını eleştiriyor

61
Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

Hakan Şükür, Stallone'nin paylaşımını beğendi

142
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelerin denetleneceğini duyurdu

460
Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

Emrah Serbes 4 kez alkol tedavisi gördü

41
İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

İstifalardan sonra gözler Balıkesir'de

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM