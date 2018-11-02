Burak Özçivit doğacak çocuğuyla ilgili konuştu

Ünlülüerin "yurt dışında doğurma" yarışına Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden mesaj geldi. Özçivit doğacak çocuğu hakkında son noktayı koyarak "Evladımız, Türkiye’de doğacak" dedi.
FAHRİYE ALMANYA'YI İSTEMİŞTİ
Önceki akşam Burak Özçivit ve 3 aylık hamile eşi Fahriye Evcen, Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. İddiaya göre; Fahriye Evcen, doğumu kendisinin de dünyaya geldiği Almanya'nın Solingen şehrinde yapmak istedi.
'BEBEĞİMİZ KENDİ VATANIMIZDA DOĞACAK'
Yaşanan fikir ayrılığına ise dün Burak Özçivit son noktayı koydu. "Bebeğimiz, kendi vatanımızda dünyaya gelecek." dedi.