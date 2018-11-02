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Burak Özçivit doğacak çocuğuyla ilgili konuştu

Fahriye Evcen’in bebeğini kendisinin de doğum yeri olan Almanya’da dünyaya getirmek isteğine önceki akşam Burak Özçivit, nokta koydu. Ünlü aktör "Evladımız, Türkiye’de doğacak" dedi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 09:32..
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Ünlülüerin "yurt dışında doğurma" yarışına Burak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden mesaj geldi. Özçivit doğacak çocuğu hakkında son noktayı koyarak "Evladımız, Türkiye’de doğacak" dedi.

Burak Özçivit doğacak çocuğuyla ilgili konuştu

FAHRİYE ALMANYA'YI İSTEMİŞTİ

Önceki akşam Burak Özçivit ve 3 aylık hamile eşi Fahriye Evcen, Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. İddiaya göre; Fahriye Evcen, doğumu kendisinin de dünyaya geldiği Almanya'nın Solingen şehrinde yapmak istedi.

'BEBEĞİMİZ KENDİ VATANIMIZDA DOĞACAK'

Yaşanan fikir ayrılığına ise dün Burak Özçivit son noktayı koydu. "Bebeğimiz, kendi vatanımızda dünyaya gelecek." dedi.

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