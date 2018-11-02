Burak Özçivit doğacak çocuğuyla ilgili konuştu

Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi.

Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyleyerek yıl sonu hedeflerini tutturamayacaklarını belirtti.

1 Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı Ekinci, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım." dedi.

2 Apple'dan Türkiye açıklaması Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyleyerek yıl sonu hedeflerini tutturamayacaklarını belirtti.

3 Tek tip askerlik modeli geliyor Hazırlanan taslağa göre; herkes 9 ay askerlik yapacak. 9 aylık sürenin 3 ayı zorunlu, 6 ayı bedelli yapılabilecek.

4 Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu 9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki şartlar nedeniyle görevi bırakmadığını söyledi.

5 Ümraniye'de yol çöktü: 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti İstanbul Ümraniye'de bir sitenin güvenlik kulübesinin bulunduğu yol çöktü. Kaybolan 2 güvenlik görevlisi için arama çalışmaları devam ediyor.

6 Kim Kardashian da melek oldu Kardashian ailesi, Halloween için Victoria's Secret melekleri oldu.