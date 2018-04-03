Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda son zamanlarda dolarda yaşanan artışı işaret ederek Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin buna neden olduğunu söyledi.

"DÖVİZ SİLAHINI ÇEKTİLER"

Bahçeli, "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İşsiz bir gencin, umutsuz bir neslin, borca batmış milyonların gönlünü hamasi sözlerle almak mümkün değildir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar yönetimde pay sahibi olmuş siyaset adamları milletin kazanması için çırpınmışlardır.

Bir siyaset adamı düşünün haysiyetli, ülkücü duruşuyla milyonların ruhunda taht kursun. İşte o lider partimizin kurucusu, başbuğumuz Alparslan Türkeş'tir.

Türkeş Bey, ülkemizin çekişme ve çatışma dolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisiydi. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı. Fikir, eylem ve sağduyu kaynağıydı. Merhum Türkeş Bey'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inanıyorum.

Ülkü ocakları varlık ve birliğini muhafaza etmekte, engelleri aşa aşa yoluna devam etmektedir. Mertliğin kitabını yazan ülkü şehitlerimize, kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

"SİYASETİMİZİN ANA AMACI İNSANIMIZIN HUZUR VE MUTLULUĞU OLMALIDIR"

İnsanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamalıyız. Sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boştur. Siyasetimizin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır.

Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır. Tezgahında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir.

"EKONOMİDEKİ YÜZDE 7.4'LÜK BÜYÜME TAKDİR EDİLECEK BİR DURUMDUR"

Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız.

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur.

Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir.





"ZAMAN TÜRK'ÜNDÜR"

Dayatılan ekonomik ilişki ağları milletimizin ciğerini yıllarca dağlamıştır. Dünden bu güne tuzak aynıdır. Zorla kurulan emperyalist mekanizmalar, insanlarımızın bitap düşmesi, çaresiz kalmasına sebep olmuştur. Yaşasın yaşasın, kazanan yaşasın olayını milli değerlerimizin neresine sığdıracağız. Ülkemizin sinir uçlarıyla oynanıyor. Ölüm gösterilip sıtmaya razı ediliyor. Makro dengelerin gelişmesinin yanında insani seviyelerin büyümesine hassasiyet göstermeliyiz. İnançla söylüyorum zaman Türk'ündür.

Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış Sütbank'mış, böyle sülüklerin kanımızı emmesibe, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredelerse enselerinden tujtulup demir parmaklıkların arkasına konulmalıdır. Sorunlar bir bir çözülmelidir. Kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, hesapları dürülmeli, burunların fitil fitil getirilmelidir.

"TÜRKİYE'Yİ DURDURMAK İSTEYENLER HER İHTİMALDEN MEDET UMMAKTADIR"

Tüm emareler, tüm olaylar, tüm yaşananlar buna işaret etmekte. Bu tablo karşısında hiçbir Türk vatandaşı azıcık aşım, kaygısız başım ürkekliğini göstermeyecektir. Milletimizi üzmeye çalışanları buna pişman etmeliyiz. Yurdumuzu yıkmaya kalkanların yuvasıbnı viran etmeliyiz. Türkiye, meşru ve hukuka uygun şekilde terörle mücadele etmektedir.

Türkiye'yi durdurmak isteyenler her ihtimalden medet ummaktadır. Bunda şu ana kadar başarılı olamadılar. Es kaza olmaları da eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunu yaparken terörle aralarına kalın bir çizgi çekemediklerini görecekler. Varsa utançları konuşmaya yüzleri bile olmayacaktır.

Milli Güvenlik Kurulu 28 Mart 2018 tarihinde toplanmış ve açıklanann maddelerle Türkiye'nin ulusal güvenlik kurallarını yedi düvele haykırmıştır. Proje terör örgütleri kavramının altı çizilmelidir. FETÖ projeyse ki öyledir. Bu projeyi imal eden mihraklarla hesaplaşmakta tarihi ve milli bir sorumluluktur.FETÖ ile mücadele aynı zamanda proje sahipleri ile mücadeledir.

"FRANSA TERÖRÜ BAŞ TACI YAPMIŞTIR"

Afrin temizliğinden hemen sonra harekata devam kararı birilerinin uykusunu kaçırmıştır. Fransa alenen terörü baş tacı yapmış, kucaklamıştır."