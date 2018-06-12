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1111 taneli 738 yıllık tahta tespihi birlikte çekiyorlar

Kayseri'deki Sivasi Hatun Camii'nde bulunan 738 yıllık, 1111 taneli tahta tespih, Ramazan ayında cemaat tarafında boyuna dolanarak çekiliyor.

DHA | 12.06.2018 - 13:06..
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Develi ilçesinde bulunan Sivasi Hatun Camii'nde 20 metre boyunda 1111 taneli tespih, camiye gelen vatandaşların ilgi ve hayretle kullandıkları tespih olmak özelliğini taşıyor.

1111 taneli 738 yıllık tahta tespihi birlikte çekiyorlar

"4 KERE ÇEVRİLİNCE BİR HATİM SEVABI ALIYORSUNUZ"

Ramazan boyunca çekilecek tesbihin çok sağlam olduğunu ve 4 defa çekildiğinde bir hatim yerine geçtiğini söyleyen Sivasi Hatun Camii imamı Oktay İşçi, "Andız ağacından olan bu tespihimiz 1111 adettir. Bu ağacın toz tutmama ve çürümeme özelliği vardır. Çok sağlam bir ağaçtır. Camimizde Ramazan ayında sürekli olarak hatimle namaz kılınmaktadır. Ramazanda teravih namazından sonra da Kadir gecesinde sürekli olarak çekilmektedir. 4 kere çevirdiğiniz zaman 4444 kez, yani bir hatim sevabı alıyorsunuz. Genelde sabah namazlarından önce afetlerde, savaşlardan önce bu tesbihimiz çekilmiştir." dedi.

1111 taneli 738 yıllık tahta tespihi birlikte çekiyorlar ViDEO

Camiye gelen vatandaşlar boynuna doladıkları tespihi sabah namazında gelerek çekiyor.

1111 taneli 738 yıllık tahta tespihi birlikte çekiyorlar

Tespihin bulunduğu Sivasi Hatun Camii, Göçeraslan oğlu Nasrullah ve eşi Sivasi Hatun tarafından 1282 tarihinde inşa ettirildiği ifade edildi.

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