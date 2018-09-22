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112 Acil'i arayıp intihar ettiği adresi verdi

Muğla Fethiye'de bunalıma giren 27 yaşındaki Hasan D. intihar etmeden önce 112 Acil'i arayarak "Gelin cesedimi alın" diyerek intihar ettiği yeri söyledi.

DHA | 22.09.2018 - 17:25..
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Fethiye Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 15 gün önce çalıştığı kargo şirketindeki işinden ayrılan Hasan D., dün saat 21.00'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bulunduğu adresi verip, "Cesedimi buradan alabilirsiniz" dedi ve cep telefonunu kapattı.

AĞAÇTA ASILI CESEDİ BULUNDU

Acil Çağrı Merkezi, jandarma ve sağlık ekiplerini Hasan D.'nin verdiği adrese, Esenköy Mahallesi'ndeki derenin kenarına yönlendirdi. Çok kısa sürede olay yerine giden ekipler, yüksek sesli müziğin çaldığı bir otomobili gördü. Hemen yanındaki ağaçta ise Hasan D.'nin asılı bedenini buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hasan D.'nin öldüğünü belirledi. Hasan D.'nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

112 Acil'i arayıp intihar ettiği adresi verdi

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