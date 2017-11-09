112 ekibinin müdahalesiyle hayata geri döndü

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, kırsal Hacıbekirler Mahallesi yakınlarındaki bir köprüde gece saatlerinde, Çan'dan Bayramiç yönüne giden sürücüsü bilinmeyen bir otomobil, köprü üzerindeki virajı alamayarak şarampole yuvarlandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobilde bulunan Ahmet Burak Yılmaz, Anıl Pazarbaşı, Cemil Karaman ve Ülker Kazak yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Pazarbaşı, Karaman ve Kazak'ı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
30 DAKİKALIK MÜDAHALEYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Yapılan kontrollerde yaşamsal fonksiyonlarını yitirdiği belirlenen Ahmet Burak Yılmaz ise, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle hayata döndürüldü. Karaman ve Kazak, Bayramiç Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.