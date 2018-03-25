taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.603
USD
3,9847
EURO
4,9239
ALTIN
171,86
PETR
70,3600

Kerkük'te bombalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Valilik Caddesi'nde park halindeki bir aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

AA | 25.03.2018 - 04:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kerkük Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde alışveriş merkezinin önünde park halinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

Aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildiren Kamil, "Kentin en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlama, kimi ya da kimleri hedef aldığı henüz bilinmiyor. Bombalı saldırıda can kaybı olmadı ama bölgedeki birçok iş yerinde maddi hasar oluştu." şeklinde konuştu.

Kamil, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğunu belirterek, patlamanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Putin Time dergisine taçla kapak oldu
Amerikan Time dergisi, 2 Nisan tarihli yeni sayısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i başına çar tacı geçirilmiş bir portre ile kapak yaptı.
İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait askeri mevziyi bombaladı.
Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu
Hindistan'da bir adam, pitonla gösteri yaparken ölümden döndü.
Afrin'de ÖSO askerlerine ait toplu mezar bulundu
Ayn Dakna köyünde, iki yıl önce terör örgütü YPG/PKK'nın öldürdüğü 110 Özgür Suriye Ordusu askerinin toplu mezarı ortaya çıkarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

Mardin'de yorgana sarılarak kaçırılan genç kız bulundu

29
Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

Dev yılanla gösteri yaparken canından oluyordu

20
3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar

64
Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

Taksisinde unutulan cüzdan için video paylaştı

73
İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi

27
AK Parti Samsun İl Kongresi'nde anlamlı koreografi

AK Parti Samsun İl Kongresi'nde anlamlı koreografi

2
Bulgaristan'da milli güreşçilerden madalya yağmuru

Bulgaristan'da milli güreşçilerden madalya yağmuru

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM