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Kanada'daki peçe yasağı yargıya taşındı

Kanada'nın Quebec eyaletinde uygulamaya konulan peçe yasağına dava açıldı.

08.11.2017 - 11:00
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Kanadalı Müslümanlar, Quebec eyaletinde 20 gün önce kabul edilen peçe yasağına dava açtı.

Kanada'daki peçe yasağı yargıya taşındı

"DİN ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ"

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM) ve Kanada Sivil Özgürlükler Derneği, Quebec Yüksek Mahkemesi'ne sundukları dava dilekçesinde peçe yasağını, "din ve vicdan özgürlüğünün küstahça ve haksız şekilde ihlali" olarak niteledi.

NCCM İcra Direktörü İhsan Gardee, Montreal'da düzenlediği basın toplantısında, nikap ya da burka giyen Müslümanları hedef alan yasağın Quebec İnsan Hakları Bildirgesi ile Kanada Haklar ve Özgürlükleri Bildirgesi'ne aykırı olduğunu, her iki bildirgenin de din ve mezhep kaynaklı kişisel özelliklere dayalı ayrımcılığı yasakladığını hatırlattı.

Kanada'daki peçe yasağı yargıya taşındı

"ANAYASAYA AYKIRI"

Gardee, "Yasaya zaten ötekileştirilmiş ve savunmasız olan bir grup azınlık kadını dışlayan ve etiketleyen, ayrımcı, anayasaya aykırı ve gereksiz bir yasa olduğu için tepki gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kanada Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould da yaptığı açıklamada, açılan davadan haberleri olduğunu, Kanada hükümetinin vatandaşlarının nasıl giyineceğini dikte etmek istemediğini belirtti.

Kanada'daki peçe yasağı yargıya taşındı

"KANADA ADALET BAKANI YASAĞA KARŞI"

Wilson-Raybould, "Aynı zamanda Kanada başsavcısı olarak, kendimi Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi çerçevesinde tüm Kanadalıların haklarını korumaya adadım." dedi.

Quebec eyaleti parlamentosunda 18 Ekim'de yapılan oylamada kamusal alanlarda Müslüman kadınların yüzlerini örten peçe ve benzeri örtüler takmasını yasaklayan tasarı kabul edilmişti.

Kanada'daki peçe yasağı yargıya taşındı

Yasayla kamuda çalışanlar ve resmi dairelerden hizmet almak isteyen Müslüman kadınların peçe veya başka bir şeyle yüzlerini kapatmalarına yasak getirilmiş, son anda yapılan değişiklikle de toplu taşıma da dahil olmak üzere belediye hizmetleri de yasak kapsamına alınmıştı.

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