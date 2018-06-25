115. yaşında George Orwell ve ölümsüz eseri 1984

Doğduğunda kendisine verilen isim Eric Arthur Blair idi. Ancak biz onu George Orwell adıyla tanıdık. Orwell, yazmaya başladığı günden bu yana, yazdıklarıyla tüm dünyayı sarsan isimlerdendi. 2 dünya savaşını da görmüştü ve ziyadesiyle umutsuzdu. Bu umutsuzluk ya da şimdi yerine geleceği düşünmek, onun eserlerinde ön plandaydı.

Bugün de Orwell’in 115. Yaş günü. İşte bizi en çok sarsan eserlerinden 1984 ile kendisini anıyoruz…

GEORGE ORWELL VE 1984 HAKKINDA

- Bu kitabı yazarken Orwell, tüberküloz ile boğuşuyordu. İskoçya’da bir çiftlik evinde huzurla kurduğu cümleler yarım kalacaktı. İlk olarak 1947’de bir boğulma tehlikesi yaşadı. Bu durum hastalığını etkiledi ve sanatoryuma yatırıldı.

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- Orwell, 1984 eserini yazarken olayın hangi yıllarda geçmesi gerektiğine karar veremiyordu. Aynı zamanda 1980 ve 1982 tarihlerini de düşünmüştü.

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- Orwell, kitabının adını da “The Last Man in Europe” (Avrupa’daki Son Adam) olarak belirlemişti. Ancak yayımcısı, 1984’ü uygun buldu.

- Orwell, bu yapıtta, propaganda faaliyetlerini eleştiriyordu. Yazmaya başlamadan önce de BBC’de propagandist olarak çalışmıştı.

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- Kitaptaki Julia karakterinde Orwell, ikinci eşi Sonia Brownell’den ilham aldığı düşünülüyordu.

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- En önemlisi bu olsa gerek, Orwell, “Hayvan Çiftliği” ile yakaladığı ünün hissiyatını yaşasa da ömrü 1984’ün etkisini görmeye yetmedi. Orwell, 1984’ün yayımlanmasından 7 ay sonra hayata veda etti.

Damla Karakuş

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