taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.067
USD
3,7550
EURO
4,5937
ALTIN
161,90
PETR
69,7200

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

Marmara Denizi ve Karadeniz’i birleştiren yapay su yolu projesi ‘Kanal İstanbul’ için Küçükçekmece Sahilinde sondaj çalışmaları başladı.

İHA | 15.01.2018 - 12:01..
  1. Haberler
  2. Projeler
Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

Son 7 yıldır gündemde olan Kanal İstanbul projesi için ilk kazma Küçükçekmece Sahili'nde vuruldu. Sabah saat 09.30 itibariyle sondaj çalışmalarına başlayan ekipler, büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

45,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Kanal İstanbul projesinin güzergah ve rezerv yapı planı tamamlandı. Son plana göre, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy’den geçecek olan Kanal İstanbul projesi, 45,2 kilometre uzunluğunda olacak.

Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi VİDEO

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

DİĞER GÜZERGAHLARDA DA ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Büyük bir titizlikle yapılan çalışmaların, hafta içerisinde diğer güzergahlarda da yapılacağı bildirildi.

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

Kanal İstanbul için ilk kazma vuruldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin detayları

Kanal İstanbul projesinin detayları

157
Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak

112
Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

Salih Müslim Afrin operasyonu öncesi Avrupa'ya kaçtı

104
Mehmetçik'in Afrin planı

Mehmetçik'in Afrin planı

117
Suudi Arabistan'da Osmanlı aleyhinde yayınlar başladı

Suudi Arabistan'da Osmanlı aleyhinde yayınlar başladı

50
Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

Canan Kaftancıoğlu Twitter'da militan gibi

186
Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

Arda: Galatasaray bana kucak açmadı

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM