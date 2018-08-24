taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.05355
Euro
7.0239
Altın
1196.83
Borsa
90185.99

Kazada ölen ikizler yan yana defnedildi

Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden ikiz kardeşlerin cenazeleri, Niğde'de toprağa verildi.

AA | 24.08.2018 - 16:26..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Cenazeleri Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirilen Açıkel kardeşler için helallik alındı. 20 Eylül'de düğünü olacak Semiha Açıkel'in tabutuna duvak örtüldü.

İkiz kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından Derbent Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

3 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan aynı kazada ağır yaralanan anne Ümmü Gülsüm Açıkel ile Semiha Açıkel'in nişanlısı Yasin Şahin'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kayseri'de Yeşilhisar-Yahyalı karayolunda dün 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, Samet ve Semiha Açıkel olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçlardaki 9 kişi yaralanmıştı.

Kazada ölen ikizler yan yana defnedildi

Kazada ölen ikizler yan yana defnedildi

Kazada ölen ikizler yan yana defnedildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

Lüks yatıyla kıyıya yanaşıp lahmacun dağıttı

297
Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

Türkiye ABD'yi S-400'le çıldırttı

535
Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

Eski HDP'li vekil Leyla Birlik Yunanistan'a kaçtı

193
Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

Sırplar Beşiktaş maçında ırkçı tezahürat yaptı

190
Maicon Galatasaray'da kaldı

Maicon Galatasaray'da kaldı

26
Moskova'da İdlib zirvesi

Moskova'da İdlib zirvesi

103
Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

Dönüş yolundaki tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM