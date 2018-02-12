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11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü

Adana'da, bir inşaatın 11'inci katına demir çekerken dengesini kaybedip düşen Yunus Emre Faraşoğlu yoğun bakıma alınırken, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin bacakları kırıldı.

DHA | 12.02.2018 - 16:58..
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, iddiaya göre dengesini yitirince düştü. Bu sırada işçinin zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar üzerine kardeşinin düştüğünü fark etti.

11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü

KARDEŞİNİ TUTMAK İSTERKEN BACAKLARI KIRILDI

Ali Faraşoğlu, ani bir hareketle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı, ağabeyinin de bacakları kırıldı.

11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü

KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kardeşler, arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yunus Emre yoğun bakıma alınırken, ağabeyinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü



11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü



11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü



11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü



11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü



11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü

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