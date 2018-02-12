11'inci kattan ağabeyinin üzerine düştü

Adana'nın Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, güvenlik filesi gerilmeyen inşaatın 11'inci katındaki iskelede demir çeken Yunus Emre Faraşoğlu, iddiaya göre dengesini yitirince düştü. Bu sırada işçinin zeminde çalışan ağabeyi Ali Faraşoğlu, çığlıklar üzerine kardeşinin düştüğünü fark etti.

KARDEŞİNİ TUTMAK İSTERKEN BACAKLARI KIRILDI

Ali Faraşoğlu, ani bir hareketle kollarını açarak kardeşini tutmaya çalıştı. Yunus Emre Faraşoğlu, kendisini tutmaya çalışan ağabeyinin üzerine düştü. Olayda, Yunus Emre Faraşoğlu ağır yaralandı, ağabeyinin de bacakları kırıldı.

KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı kardeşler, arkadaşları tarafından çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Yunus Emre yoğun bakıma alınırken, ağabeyinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



