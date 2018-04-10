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12 ANKA görev başında

Keşif, gözetleme, takip gibi ihtiyaçların karşılanması için üretilen ANKA'lar, 30 bin feet yüksekliğe ulaşarak 24 saat hizmet veriyor.

AA | 10.04.2018 - 15:10..
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI) mühendisleri tarafından geliştirilerek üretilen ANKA insansız hava araçlarının güvenlik güçleri tarafından kullanımı yaygınlaşıyor.

24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Güvenlik güçlerinin keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, tanımlama ve takip ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen ANKA'lar bu görevleri gece ve gündüz, kötü hava şartlarında bile gerçek zamanlı görüntü istihbaratı sunarak gerçekleştiriyor.

Faydalı yük kapasitesi 200 kilogram olan ANKA, 30 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. ANKA, 24 saat görev yapabiliyor.

12 ANKA görev başında

ANKA-S'lerde ise ayrıca milli uydular üzerinden kontrol edilebilme özelliği bulunuyor. Bu sayede ANKA-S'nin görev menzili binlerce kilometreye ulaşıyor. Kalkış noktalarından başka bir yerde bulunan Operasyon Eğitim ve Simülatör Merkezi'ndeki kontrol istasyonlarına devirle birlikte 6 adet hava aracı aynı anda bu merkezden yönetilebiliyor.

ANKA-S ile birlikte birçok operasyonel özellik de sisteme eklendi. Milli kriptolu haberleşme sistemi, milli olarak geliştirilen full HD çözünürlükte gece ve gündüz kamerası, düşük ışık kamerası, lazer işaretleyici ve lazer mesafe ölçücü sistemlerden oluşan keşif gözetleme sistemi ANKA-S ile devreye alındı.

EGE VE AKDENİZ'DE KEŞİF ANKA'LARI

SAR radarı, silah ve kamera gibi faydalı yüklerine ilave olarak elektronik harp ve istihbarat sistemleriyle donatılan farklı bir ANKA sistemi daha geliştirildi.

Birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı ANKA'lara ilişkin bu yıl art arda teslimat haberleri geldi. Bu sayede TAI'nin güvenlik güçlerinin kullanımına sunduğu ANKA sayısı 12'yi buldu.

12 ANKA görev başında

Görevdeki ANKA'ların yarısına karşılık gelen 6 ANKA-S, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının da aralarında bulunduğu güvenlik birimleri farklı donanımlara sahip ANKA'ları kullanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımındaki ANKA, Ege ve Akdeniz semalarında istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı görev yapmaya başladı.

ANKA'YA YERLİ MOTOR

ANKA'lar için yerli motor geliştirme çalışmaları da tam gaz sürüyor.

ANKA platformunun önemli parçalarından biri olan itki sisteminin geliştirilmesi konusunda farklı alternatifler üzerinde çalışılıyor.

12 ANKA görev başında

ANKA'da kullanılmak üzere TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) tarafından yürütülen ANKA-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında yurt içinde geliştirilen motorla ilk uçuş gerçekleştirildi. Proje kapsamında, TUSAŞ tarafından seçilen sivil havacılık motoru, ANKA'nın ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilerek insansız hava aracı motoruna dönüştürüldü. Başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuşun ardından ANKA üzerindeki doğrulama ve kalifikasyon faaliyetleri devam ediyor.

Operatif İnsansız Hava Aracı Motoru Geliştirme Projesi kapsamında tamamen özgün tasarlanarak geliştirilen üstün teknik özelliklere sahip 170 beygirlik motor da TAI'ye teslim edildi. Motorun ANKA platformuna entegrasyonuna yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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