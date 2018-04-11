Şubat ayı cari işlemler açığı 4 milyar 152 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 Şubat dönemi ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Şubat ayına göre 1 milyar 586 milyon dolar artarak 4 milyar 152 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 53 milyar 346 milyon dolar oldu.

Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 954 milyon dolar artarak 4 milyar 442 milyon dolara yükseldi.



Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, 364 milyon dolar artarak 846 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 266 milyon dolar tutarında artarak 835 milyon dolara yükseldi.



Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 164 milyon dolar azalarak 493 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 134 milyon dolar azalarak 14 milyon dolara geriledi.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlar 268 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu gelişmede, yurtiçi yerleşiklerin yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımların bir önceki yılın aynı ayına göre net bazda 592 milyon dolar artarak 779 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Portföy yatırımları 297 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 348 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 180 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.



Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 511 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlarda 3 milyar 80 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 141 milyon dolar net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 458 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 598 milyon dolar, 141 milyon dolar ve 1 milyar 888 milyon dolar net kullanım gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ayda 263 milyon dolar net azalış gözlendi.