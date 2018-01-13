12 bin kınalı keklik doğaya salındı

Kahramanmaraş'taki Kapıçam Kınalı Keklik Üretim Merkezi’nde üretilen kekliklerden 3 bini Kahramanmaraş, 4 bini Ankara, 2 bini Isparta, 2 bini Osmaniye bin tanesi ise Mardin’de doğaya bırakıldı. Keklik üretim merkezinde 2018 yılında 10 bin kınalı keklik üretilmesi planlanıyor.

TÜRÜN KAYBOLMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Doğal yaşam alanlarına bırakılan kınalı keklikler ile, av ve yaban hayatının canlandırılmasıyla birlikte kekliklerin neslinin devamlılığı da sağlanıyor.

Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Hanifi Genç, doğaya bırakılan keklik avının önüne geçilmesi, türünün kaybolmaması için avcılara eğitimler verildiğini söyledi. Genç, "Kahramanmaraş’ta üretilen kınalı kekliklerimiz çevre köylerimize ilgililer tarafından doğal yaşam ortamlarına dağıtılmaktadır. Kış günleri keklikler daha iyi gelişsinler diye doğal yaşam alanlarına yem bırakırız. Zamanı geldiğinde de keklikleri avlarız." dedi.