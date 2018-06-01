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12 günde 35 bin Suriyeli ülkelerine gitti

İç karışıklık nedeniyle Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin, Ramazan ayını ve bayramı yakınlarıyla geçirmek için ülkelerine gidişleri devam ediyor.

İHA | 01.06.2018 - 14:44..
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, hem Ramazan hem de bayramı yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyorlar.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE

Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda güvenlik tedbirleri alındı. Ayrıca polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgelerini ve bavul kontrollerini yapıyor.

Uzun zamandır Şanlıurfa’da çalıştığını söyleyen Rami El Hayır, "Suriye’ye ülkeme gidiyorum. Bayramı yakınlarım ve amca oğullarıyla geçireceğim. Burada bir buçuk ay kalıp daha sonra tekrar Türkiye’ye döneceğim." diye konuştu.

12 günde 35 bin Suriyeli ülkelerine gitti ViDEO

12 günde 35 bin Suriyeli ülkelerine gitti


GERİ DÖNÜŞLER 18 HAZİRAN'DA

Suriyelilerin, ülkelerine gitmek için suriyeizin.com adresine girerek randevu almaları gerekiyor. Bu yıl ilk defa uygulanan randevu sistemi ile izdihamın önlenmesinin planlandığı belirtildi.

21 Mayıs’ta başlayan çıkışlarda, bugüne kadar 35 bin kişi Suriye tarafına geçti. Bu arada Suriyelilerin çıkışları 13 Haziran’a kadar devam edecek ve tekrar Türkiye’ye dönüşleri ise 18 Haziran’da başlayacak. Bayrama gidenlerin 15 Eylül 2018 tarihine kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.

12 günde 35 bin Suriyeli ülkelerine gitti

12 günde 35 bin Suriyeli ülkelerine gitti



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