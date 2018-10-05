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12 HDP'li vekile terör propagandası suçundan fezleke hazırlandı

Aralarında terörist cenazelerine katılan vekillerin de olduğu 12 HDP'li hakkında fezleke düzenlendi.

AA | 05.10.2018 - 15:45..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirtildi.

Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğrenildi.

CHP'Lİ 3 VEKİLE CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN DÜZENLENDİ

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.
Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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