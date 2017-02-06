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12 ilde FETÖ operasyonu: 24 askere gözaltı

Balıkesir merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kurmay subayların da bulunduğu 24 asker gözaltına alındı.

06.02.2017 - 10:07
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 32 şüphelinin gözaltına alınması için Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın da aralarında olduğu 12 ilde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

BYLOCK KULLANIYORLARDI

Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen, aralarında kurmay subayların da yer aldığı 24 asker gözaltına alındı.

8 KİŞİ ARANIYOR

Aranan 8 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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