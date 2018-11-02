12 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump G20 zirvesi için buluşacak. İkili uzun ve kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek.

Putin ve Trump G20 zirvesinde bir araya gelecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "En büyük insan hakkı ihlali olan şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyoruz." dedi.

1 Apple'dan Türkiye açıklaması Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye ve Rusya gibi pazarlarda sıkıntılar olduğunu söyleyerek yıl sonu hedeflerini tutturamayacaklarını belirtti.

2 Tuğba Ekinci Ahmet Kural'a sahip çıktı Ekinci, Ahmet Kural'ı savunarak, "Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım." dedi.

3 Kemal Kılıçdaroğlu'na neden istifa etmiyorsunuz sorusu 9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki şartlar nedeniyle görevi bırakmadığını söyledi.

4 Tek tip askerlik modeli geliyor Hazırlanan taslağa göre; herkes 9 ay askerlik yapacak. 9 aylık sürenin 3 ayı zorunlu, 6 ayı bedelli yapılabilecek.

5 Apple Türkiye'deki beklentilerini düşürüyor Apple'ın fiyatlarındaki artış ve Başkan Erdoğan'ın çağrısı Apple'ın beklentilerini düşürmesine yol açtı. Apple'ın CEO'su Tim Cook Türkiye'de satış konusunda problem yaşadıklarını belirtti.

6 Naz Çekem: Ahmet Kural gülerek parmağımı kırdı 2014 yılında Ahmet Kural'ın parmağını kırdığını iddia eden Naz Çekem, 4 yıl önce yaşadığı şiddeti canlı yayında anlattı: Alkollüydü, gözleri kaymıştı, sözel olarak taciz etti, sonra parmağımı kırdı...