12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Tokat merkezli olarak örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde ikameti bulunan 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
16 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin 13’ünün muvazzaf astsubay, 1’inin ihraç astsubay ve 2’sinin de sivil olduğu belirtilirken, gözaltı çalışmalarının; Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş illerinde başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.