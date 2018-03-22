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12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı

Tokat merkezli 12 ilde askerin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar ile, 16 şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

İHA | 22.03.2018 - 14:52..
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik Tokat merkezli olarak örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde ikameti bulunan 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

16 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin 13’ünün muvazzaf astsubay, 1’inin ihraç astsubay ve 2’sinin de sivil olduğu belirtilirken, gözaltı çalışmalarının; Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş illerinde başlatıldığı bilgisine ulaşıldı.

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