12 ilde muvazzaf askerlere FETÖ’den gözaltı kararı

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En son 3 ay önce bir araya gelen ikili bu kez Deniz Bölükbaşı'nın cenazesinde birlikte saf tuttu.

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

Trabzon'da kontrolden çıkıp dereye uçan polis otosunda bulunan 3 polis memurundan biri olan Yunus Çavdar'ın cenazesi bugün defnedildi.

İspanya’nın Barselona kentinde bir kadına şaka yapma gerekçesiyle durup dururken tekme atan adam, 60 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.

1 İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı İranlı turistlerin iki haftalık nevruz tatili için Palandöken Kayak Merkezi'ne akın etmesi üzerine, otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı.

2 Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satıldı Doğan Medya Grubu dün Demirören Grubu'na satıldı. 890 milyon dolarda anlaşmaya varıldığı açıklandı.

3 Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı öldürüldü Kuzey Irak'ta 10 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

4 Afrin'de Kimar ve Berad düştü Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, Berad köyünde YPG ve rejim milisleriyle girdiği mücadele sonrası kontrolü sağladı. YPG yandaşları ölen teröristleri topladı.

5 Rusya YPG için ilk kez terör örgütü dedi Zeytin Dalı Harekatı'yla TSK ve ÖSO'dan darbe yiyen YPG/PYD/PKK oluşumlarına bir tokat da Rusya'dan geldi. Moskova ilk kez YPG için terörist ifadesini kullandı.

6 Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak ABD'nin Alabama eyaleti temsilcileri idam konusunda getirdikleri yeniliği açıkladı. Elektrikli sandalyenin kullanılmayacağını belirten yetkililer, gaz odası kullanılacağını belirtti.