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Erzurum'da 12 kişilik minibüsten 42 kaçak göçmen çıktı

Yakutiye ilçesinde, polislerin ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün aracının içinden kaçak göçmenler çıktı. Sürücü gözaltına alındı.

İHA | 02.04.2018 - 08:12..
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Tortum istikametinden Erzurum’a kaçak göçmen taşıdıkları yönünde iki minibüsün plaka bilgileri polis ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine şüpheli araçları durdurmak için polis ekipleri Erzurum girişindeki uygulama noktasında tertibat aldı.

ARACI POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bir süre sonra uygulama noktasına gelen öncü araç ve kaçak göçmenleri taşıyan minibüse ‘dur’ ihtarı çekildi. Öncü araç durdurulurken kaçak göçmenleri taşıyan minibüs polislerin üzerine sürerek uygulama noktasından kaçtı.

Erzurum'da 12 kişilik minibüsten 42 kaçak göçmen çıktı

YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kaçan minibüs takibe alınarak kovalamaca yaşandı. Birkaç kilometre sonra kaçak göçmenleri minibüste bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı kıskıvrak yakalandı.

Olayda 2 zanlı insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Erzurum'da 12 kişilik minibüsten 42 kaçak göçmen çıktı

ARAÇTAN 42 GÖÇMEN ÇIKTI

Zanlının yakalanmasının ardından minibüsteki kaçak göçmenleri aşağı indiren polis ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. 12 + 1 kapasiteli minibüsten Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 42 kaçak göçmen çıktı.

Kaçak göçmenler belediye otobüslerine bindirilerek adli işlemleri yapılması için polis merkezlerine götürüldü.

Erzurum'da 12 kişilik minibüsten 42 kaçak göçmen çıktı

"PARAMIZ OLMADIĞI İÇİN PASAPORT ALAMIYORUZ"

Öte yandan 42 kişilik kaçak göçmen gurubundan tek Türkçeyi bilen Pakistan uyruklu 14 yaşındaki A. T., 8 gün yol yürüdükten sonra yasa dışı yollardan Türkiye’ye girdiklerini ifade ederek, “Ülkemizde savaş var, yoksulluk var. Çoğu ailemiz şehit düştü. Türkiye’ye para kazanmak için geliyoruz. Amacımız İstanbul’a gitmek. Paramız olmadığı için pasaport alamıyoruz insan kaçakçıları vasıtasıyla geliyoruz. Türkçeyi Türk dizilerini, filmlerini izleyerek öğrendim. Polat Alemdar karakteri Türkçeyi öğrenmeme en büyük neden oldu. Türkiye’yi seviyorum.” diye konuştu.

Erzurum'da 12 kişilik minibüsten 42 kaçak göçmen çıktı

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