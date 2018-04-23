12 yaşında 'okula gidiyorum' diye çıktı Bali'ye gitti

Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk, anne ve babasına Bali'ye gitmek istediğini söyledi. Ailesi ise gitmesine izin vermedi ve bu isteği üzerinde uzun uzun tartıştılar.

OKULA GİDİYORUM DİYEREK BALİ'YE GİTTİ

Guardian'ın haberine göre; isteği reddedilen çocuk, bunu dikkate almadı ve internet üzerinden aktarmalı uçak biletlerini ve oteli satın aldı. Büyükannesinin de pasaportunu alan küçük çocuk, bir gün 'okula gidiyorum' diyerek evden çıktı.

Yanına da annesinin kredi kartını alan Avustralyalı çocuk, kendisini Endonezya'nın Bali adasında buldu.

OTEL GÖREVLİLERİNE KIZ KARDEŞİNİN GELECEĞİNİ SÖYLEDİ

Perth Havalimanı'nda yaşını da kanıtladıktan sonra adaya giden çocuk, otele yerleşti ve görevlilere kız kardeşinin geleceğini söyledi.

"HAYIR KELİMESİNİ DUYMAYA DAYANAMIYOR"

Bali'ye giden çocuğun kaçtığını ise annesi oğlunun okulundan öğrendi. Polisin yardımıyla çocuğunun Bali'ye gittiğini öğrenen anne, çocuğunun arkasından Bali'ye gitti. Anne, "Denizaşırı bir yere gittiğini duyduğumda hissettiğim korkuyu kelimelerle anlatamam. Oğlum 'hayır' kelimesine duymaya dayanamıyor ama neyse ki ona hiçbir şey olmadı." diye konuştu.