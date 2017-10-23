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12 yaşındaki kız çocuğu, maganda kurşunuyla öldü

Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Zehra'nın işitme engelli anne ve babası gözyaşlarına boğuldu.

23.10.2017 - 16:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa'da Hacı Bayram Mahallesi'nde, yeni evlenen ve isimleri öğrenilemeyen çift otomobilden inerken, kimliği belirsiz kişi tabancayla havaya ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşun, gelin ve damadın araçtan inişini tek katlı evlerinin çatısından izleyen işitme engelli Mehmet ve Emine Gül çiftinin kızları Zehra Gül'ün başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan 7'nci sınıf öğrencisi Zehra, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Zehra, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

12 yaşındaki kız çocuğu, maganda kurşunuyla öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Zehra Gül'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kızının ölümüyle gözyaşlarına boğulan Mehmet Gül, işaret diliyle üzüntüsünü ifade etmeye çalıştı. Polis, Zehra Gül’ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

12 yaşındaki kız çocuğu, maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki kız çocuğu, maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki kız çocuğu, maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki kız çocuğu, maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki kız çocuğu, maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki kız çocuğu, maganda kurşunuyla öldü

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