12 yaşındayken tecavüzüne uğradığı karısından boşandı

ABD’de 1996 yılında 12 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşayan 34 yaşındaki Mary Kay Letourneau ‘çocuk yaşta birine tecavüz’ suçundan 7 yıl hapiste kaldı.

ÖĞRENCİSİYLE BİRLİKTE OLMUŞTU

Dünyayı şaşkına çeviren olayda 34 yaşındaki bir kadın öğretmen 12 yaşındaki öğrencisiyle birlikte olmuştu.

HAPİSTEN ÇIKAR ÇIKMAZ, TECAVÜZ ETTİĞİ ÖĞRENCİSİYLE EVLENDİ

Ancak olay ilerleyen dönemde çok daha farklı bir boyuta erişti. Mary Kay Letourneau hapisten çıkar çıkmaz öğrencisi Vili Fualaau ile evlendi. Kadın 7 yıl hapiste kalmış çıktığı sırada öğrencisi 19 yaşına gelmişti.

13 YAŞINDA BABA OLDU

Kadın ikinci dereceden çocuk tecavüzünden ceza almadan kısa bir süre önce çiftin ilk kızları Audrey dünyaya geldi. Baba o sırada 13 yaşındaydı. İlerleyen süreçte mahkeme kadın öğretmene öğrencisine yaklaşma yasağı koysa da ikili yine bir araya geldi. Bu sefer hapse girerken kadın ikinci kızlarına hamileydi. Georgia hapishanede dünyaya geldi.

20 YILDIR EVLİ OLAN ÇİFTİN 4 ÇOCUĞU VAR

Bu sıra dışı hikayede 20 yıl birlikte olan öğretmen ve öğrencinin iki kızları, Mary Kay Letourneau’nun ilk evliliğinden olan 4 çocuğuyla birlikte gayet iyi anlaşarak büyüdü.

20 YIL SONRA BOŞANDILAR

Ancak çiftten ayrılık haber geldi. Çok konuşulan skandalda 20 yıl sonra öğretmen ve öğrenci boşandı.