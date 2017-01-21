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12 yıldır aranan cinayet zanlısı banyoda yakaladı

1 kişiyi öldürdüğü, 9 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 12 yıldır aranan cinayet zanlısı bir evde saklandığı banyo dolabının içinde yakalandı.

21.01.2017 - 08:53
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Aydın’da 2005 yılında meydana gelen olayda A.S’nin öldürülmesi ve 2014 yılında ise 9 kişinin yaralanması suçlarının faili olduğu iddiasıyla aranan F.B’nin Söke ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan ailesinin yanına geldiği ihbarını alan jandarma ekipleri hakarete geçti.

DOLAPTA YAKALANDI

Adli makamlar tarafından hakkında yakalama kararı bulunan F.B., ailesinin evinin banyosunda saklandığı dolabın içerisinde yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan F.B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 yıldır aranan cinayet zanlısı banyoda yakaladı

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