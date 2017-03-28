İstanbul -Arkara yolunda 120 kilometre hızla giderken kullandığı plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatan bir genç aynı hızla yanında seyreden bir otomobil sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

KASKI YOKTU

Otomobil sürücüsünün 120 kilometre hızla seyrettiğini belgelendirmek için ara sıra otomobilin kadranını gösterdiği görüntülerde, çılgın motosiklet sürücüsünün kaskının olmaması da dikkat çekti.

Yola bakmadığı halde 120 kilometre hızla giden motosiklet sürücüsü adeta faciaya davetiye çıkardı. Motosikletin plakasının bulunmaması dikkat çekti.

120 kilometre hızla giderken motosikletin üzerine yattı VİDEO