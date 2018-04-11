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120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı

Hakkari'de nöbet sırasında düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi.

DHA | 11.04.2018 - 19:30..
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Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde, nöbet sırasında mevzide ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş için memleketi Emirdağ ilçesine bağlı Balcam köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin babası Arif Sarıtaş ile annesi Emine Sarıtaş'ın oturduğu eve ve köye Türk bayrakları asıldı.

120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı

Köyde sürekli dualar okunurken, metanetini korumaya çalışan şehidin babası Arif Sarıtaş cenaze gelmeden önce taziyeleri kabul etti.

5 kardeşin ortancası olan şehidin, en küçük kardeşi Songül Sarıtaş ise cenaze töreninin yapılacağı alana 112 ekipleri tarafından sedyede getirildi. Songül Sarıtaş, elinde ağabeyinin fotoğrafını taşıdı.

"BENİ YAKTIN OĞLUM"

Şehidin naaşının köye gelmesinin ardından aile gözyaşlarına hakim olamadı. Ailesinin yaşadığı evin önünde helallik alınması sırasında şehidin kardeşleri, annesi ve babası tabuta sarılıp ağladı.

Anne Emine Sarıtaş, "Beni yaktın oğlum, ben sensiz ne yaparım? Allah'ım bu acıya nasıl dayanabilirim." diye feryat etti.

120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı

Baba Arif Sarıtaş da "Oğlum Cumali" diye Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehidin ağabeyi, ablası ve kardeşleri tabutun başında fenalık geçirdi. Cenaze namazı öncesinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atılıp, tekbir getirildi.

120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı

CENAZE TÖRENİNE 5 BİN KİŞİ KATILDI

120 nüfuslu Balcam köyündeki şehidin cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın cenazesi törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 4 yıldır Dağlıca'da görev yapan Şehit Cumali Sarıtaş'ın bekar olduğu öğrenildi.

120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı

120 nüfuslu köyün şehidini, 5 bin kişi uğurladı

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