Antalya'da ekim ayında deniz keyfi

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 28 derece, nem oranının yüzde 25 ölçüldüğü kentte, güneşli hava devam ediyor.

Sahillere giden yerli ve yabancı turistler denizde yüzüp plajlarda güneşlendi. Bazı tatilciler su sporları yaptı, bazı aileler de çocuklarıyla denize girdi.

"DENİZE GİRMEK İÇİN EN GÜZEL ZAMAN EKİM"

Antalya'da yaşayan Metin Ezdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır Antalya'da yaşadığını, ekimde denize girmenin daha güzel olduğunu ifade etti.

Dalga olmadığı için denizden daha fazla keyif aldığını dile getiren Ezdi, "Antalya'da denize girmek için en güzel zaman ekim ayıdır." diye konuştu.

Arif Çalışkan da denize girmenin tam zamanı olduğunu söyledi.