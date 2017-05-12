1,25 milyon aracı geri çağırdılar

İtalyan-ABD'li otomotiv üreticisi, kamyonetleri geri çağırarak aracın takla atması halinde yan hava yastığını ve emniyet kemeri erken gergi sistemini devreden çıkarabilecek geçici yazılım hatasını gidermek için bilgisayar modüllerini yeniden programlayacağını açıkladı.
Geri çağrılan araçların 1 milyon adeti ABD'de 2013-16 arası satılan Ram 1500 ve 2500 kamyonetler, 2014-16 arasında satılan Ram 3500 kamyonetler, Kanada'da satılan 216,007 araç, Meksika'da satılan 21,668 araç ve Kuzey Amerika dışında satılan 21,530 araçtan oluşuyor.