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125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

Katkıda bulunan yazarlar arasında Normal Mailer, Ann Patchett, Jonathan Franzen, Claire Messud, and Joyce Carol Oates gibi isimler var.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 10:48..
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10 şahane romanı, öykü koleksiyonu, oyunları ve şiirleri, En iyi 10 adlı bir listede toplandı. Dünya edebiyatının önde gelen yazarların eserlerinden oluşan kitaplar, bütün kitapseverlerin okuması gereken eserlerdir. Usta yazarların seçtiği 20. yüzyılın en iyi kitaplarını sizler için derledik.

1. VLADİMİR NABOKOV - LOLİTA

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

"Lolita, hayatımın ışığı, kasıklarımın ateşi. Günahım, ruhum, Lo-Li-Ta; Dilin ucu damaktan dişlere doğru üç basamaklık bir yol alır, Üçüncüsünde gelir dişlere dayanır. Lo-Li-Ta"

2. F. SCOTT FİTZGERALD - MUHTEŞEM GATSBY

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

O ümitledir ki şimdi sefer etmekteyiz, biz o akıntıya karşı giden tekneler, durmadan geriye, geçmişe çarpılıp atılsak da ne gam… Yirminci yüzyılın en büyük Amerikan yazarlarından F. Scott Fitzgerald, 1. Dünya Savaşı sonrası Amerika’sının, ‘Caz Devri’ olarak adlandırdığı on yıllık şaşaalı dönemini, paranın yegâne değer kabul edildiği bir topluma dair, ustalığına ve orijinalitesine henüz erişilememiş betimlemelerle süslü, kırık bir aşk hikâyesiyle anlatıyor.

3. MARCEL PROUST - KAYIP ZAMANIN İZİNDE

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

Kayıp Zamanın İzinde, Marcel Proust'un hayatının son 17 yılında yazdığı yaklaşık Bir milyon iki yüz elli bin sözcükten oluşan 3000 sayfalık dev romandır. 20. yüzyıl edebiyatının en büyük eserlerinden biri sayılır.

4. JAMES JOYSE - ULYSSES

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

James Joyce'in 2 Şubat 1922'de yayınlanan eseri. Ulysses Amerikan dergisi The Little Rewiev da Mart 1918 den Aralık 1920 ye kadar seri olarak yayımlanmıştır.

5. JAMES JOYCE - DUMLİNLİLER

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

Dublinliler, James Joyce'un on beş öyküsünü içeren ve ilk basımı 1914'te Londra'da yapılan hikâye kitabı. Öykülerde, 20. yüzyılın ilk yıllarında Dublin'de ve çevresinde yaşayan orta sınıf İrlandalılar'ın yaşantısı anlatılır.

6. GABRİEL GARCİA MAROUEZ- YÜZYILLIK YALNIZLIK

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

"ÇOÇUKLUĞUMDAN GELEN HER ŞEYİ  EDEBİYATLA AKTARMAK İSTEDİM"

"Yüzyıllık Yalnızlık'ı yazmaya başladığımda, çocukluğumda beni etkilemiş olan her şeyi edebiyat aracılığıyla aktarabileceğim bir yol bulmak istiyordum. Çok kasvetli kocaman bir evde, toprak yiyen bir kız kardeş, geleceği sezen bir büyükanne ve mutlulukla çılgınlık arasında ayrım gözetmeyen, adları bir örnek bir yığın hısım akraba arasında geçen çocukluk günlerimi sanatsal bir dille ardımda bırakmaktı amacım. Yüzyıllık Yalnızlık'ı iki yıldan daha kısa bir sürede yazdım, ama yazı makinemin başına oturmadan önce bu kitap hakkında düşünmek on beş, on altı yılımı aldı. Büyükannem, en acımasız şeyleri, kılını bile kıpırdatmadan, sanki yalnızca gördüğü olağan şeylermiş gibi anlatırdı bana.

"GERÇEKLİĞE DAYANMAYAN CÜMLE BULAMAZSINIZ"

Anlattığı öyküleri bu kadar değerli kılan şeyin, onun duygusuz tavrı ve imgelerindeki zenginlik olduğunu kavradım. Yüzyıllık Yalnızlık'ı büyükannemin işte bu yöntemini kullanarak yazdım. Bu romanı dikkat ve keyifle okuyan, hiç şaşırmayan sıradan insanlar tanıdım. Şaşırmadılar, çünkü ben onlara hayatlarında yeni olan bir şey anlatmamıştım, kitabımda gerçekliğe dayanmayan tek cümle bulamazsınız."

7. WİLLİAM FAULKER - SES VE ÖFKE

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

Ses ve Öfke, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar William Faulkner'in 1929 yılında basılan üç yılda beş defa yeniden yazarak hazırladığı dördüncü romanıdır. Ses ve Öfke, bilinç akışı tekniğinin en iyi örneklerinden biridir.

8. VİRGİNİA WOOLF - DENİZ FENERİ

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

Deniz Feneri kaybedilen bir mutluluğun anılmarda yeniden canlandırıldığı olağanüstü bir romandır. Ramsay ailesi her yıl yaz tatillerini İskoçya da ki yazlıklarında geçirirler bu tatillerin sonsuza dek süreceği duyğusu hepsini sarmıştır. Çocuklar için cennetten farksız olan bu yaz evinde yetişkinler sık sık sonsuzluğu anımsatan zaman parçalarıyla karşılaştıkları hissine kapalırlar..

9. FLANNERY O' CONNOR - COMPLETE STORİES

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

Yazarın en önemli eserleri arasında yer alan kitap, roman dalında Amerikan Ulusal Kitap Ödülü'ne layık görüldü.

10. VLADİMİR NABOKOV - SOLGUN ATEŞ

125 yazar tüm zamanların en iyi kitaplarını seçti

Çok zordur konuşmak sevgili ölülerimizle, rüyalardan bildiğimiz üzere! Endişemizi, kırılganlığımızı, utancımızı görmezden gelirler. Artık eskisi gibi olmayışları insana fena koyar. Uzak bir savaşta ölen okul arkadaşımız, şaşkın değildir bizi kapısında görmekten; işaret eder biraz kaygısız, biraz kederli, bodrum katı odasındaki su birikintilerini.
"Nabokov dilimizi kullanmayı ve dönüştürmeyi seçmekle, hepimize şeref bahşetmiştir."
Anthony Burgess

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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