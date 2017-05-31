1250 TL'lik milyoner boksör VİDEO

Bir yandan aşçılık biryandan yumruk sallayan 20 yaşındaki Sinan Çağla, katıldığı boks turnuvasında şampiyon oldu.

KURUŞ'U MİLYON ZANNEDİLER

Sinan Çağla şampiyon olmasıyla birlikte organizasyon tarafından 1250 TL para ödülü kazandı. Fakat ödül kısmındaki sıfırlardan dolayı boksör Çağla'nın arkadaşları 1250 TL olan para ödülünü milyon sandı.

1250 TL kazandı, herkes milyoner sanıyor VİDEO

Kazandığı ödülü sosyal medyada paylaşan boksörün arkadaşları telefonla arayıp, borç para istedi.

KEŞKE MİLYONER OLSAM

Kazandığı paranın miktarını arkadaşlarına inandıramayan Sinan Çağla, "Keşke milyoner olsam ama 1250 liralık milyonerim ben" dedi.