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ABD Kara Kuvvetlerinde başörtüsü ve sakal serbestliği

ABD Kara Kuvvetlerinde yapılan yeni düzenlemeyle sakal bırakmanın ve başörtüsü takmanın önünün açıldığı bildirildi.

AA | 05.01.2017 - 09:30
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ASD

Detayları Kara Kuvvetleri Sekreteri Eric Fanning'nin Kongre'ye gönderdiği mektupta ortaya çıkan düzenlemeye göre, eskiden sekreter kararıyla izin verilen dini gerekçeli türban, başörtüsü takmak veya sakal bırakmak artık tugay komutanlıklarının kararına tabi olacak.

SOMUT TEHLİKE OLMADIĞI SÜRECE İZİN VERİLECEK

Düzenleme kapsamında tugay komutanları, "dini giyim talep edenin dini inancında samimi olmadığı veya somut bir tehlike bulunduğu kanaatine varmadığı sürece" izin vermek zorunda olacak.

RASTA DA YAPILABİLECEK

Söz konusu düzenleme, kadınların saç şekli standartlarına da yenilikler getiriyor. Buna göre, Kara Kuvvetlerinde görevli kadın askerler düzgün ve uzunluğu makul ölçüde olmak koşuluyla saçlarına rasta, örgü ve dalga yaptırabilecek.

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