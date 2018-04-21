Başbakan Yıldırım Ankara'da

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin kalbinin attığı yerde Ankara'dayız. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara'ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattık. Bugün bir başka güzel baş şehrimiz var. Ankara'yı dünyanın sayılı güzel baş şehirlerinden biri yaptık.

"SEÇİME GİDİYORUZ GENÇLER"

Yıldırım da sizin gibi seçimlere hazır gençler. Sevgili gençler seçime gidiyoruz seçime. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı dün Meclis'te onaylanıp kesinleşti. Milletimiz için hayırlı olsun. Salonlar, sokaklar, Ankara bizi bekliyor. 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? "

