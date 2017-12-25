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Suriyeli 110 yaşındaki mülteci Avrupa sınırlarında

Almanya'daki torununu son kez görebilmek için Suriye'den Türkiye'ye, buradan da Yunanistan'a geçen 110 yaşındaki Leyla Salih'in sınırdan geçişine izin verilmedi.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 15:57..
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DEAŞ işgali altında bulunan topraklardan kaçarak, torununun yanına gitmek isteyen 110 yaşındaki sığınmacı Leyla Salih Avrupa'nın taş kalbi ile karşı karşıya kaldı.

110 yaşındaki Sahil, Ege'de Yunan Sahil güvenliğine yakalandı, sınırdan geçişine izin verilmedi.

Suriyeli 110 yaşındaki mülteci Avrupa sınırlarında

ALMANYA'YA GİTMEK İSTİYOR

110 yaşındaki Leyla Salih nine, en genç oğlu Ahmed ve onun ailesi ile birlikte Türkiye üzerinden Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya gitmek için yola koyuldu.

Ege'den botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılar, Ege Denizi'nde sahil güvenliklere yakalandılar. Güvenliğin durdurması üzerine Midilli Adası'nda tıka basa dolu bir sığınmacı kampına yerleştirilirken, durumunu izah eden Leyla Nine, sınırdan içeri alınmadı. İlk geceyi dışarda geçirmek zorunda kalan Leyla Salih ile gelini daha sonra adanın başkentine, oradan da Yunanistan'ın başkenti Atina'ya nakledildi.

2019'DA KARAR VERİLECEK

Sınır dışı edilme kararından endişe eden Salih, gidecek yerlerinin bulunmadığını, son kez Almanya'da yaşayan torununu görmeyi istediğini belirtti.

Salih'in Almanya'ya gidebilme kararı 2019 yılında verilecek. Yani Salih Nine yaşarsa, 112 yaşına geldiğinde Almanya'ya en erken gidebilme imkanı olacak. Ömrünün var olup olmaması konusunda büyük bir üzüntü duyan Salih, kararın bir an önce verilmesini ve torununu son kez görebilmeyi istiyor.

Salih, ''Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Kalalım mı yoksa kaçmaya mı çalışalım, her şeye rağmen Almanya'ya girmek için mi uğraşalım?'' dedi.

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