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126 yaşına giren Hasan Dede'ye doğum günü sürprizi

Siirt'te yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1892 doğumlu Hasan Gezer, ilk kez doğum günü kutladı.

02.07.2017 - 16:23
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Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Marakçı ve beraberindeki kurum çalışanları, evinde ziyaret ettikleri  Hasan Gezer'in 126'ncı yaşını tebrik etti.

Marakçı ve beraberindekiler, hayatında ilk kez pasta keserek doğum günü kutlayan Gezer'e çeşitli hediyeler verdi.

NAMAZ KILIP ORUÇ TUTUYOR

Marakçı, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1892 doğumlu olan Gezer'in bugün 126 yaşından gün aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Biz de müdürlük çalışanları olarak yeni yaşını tebrik etmek için geldik. Sağlıklı ve uzun ömrünü yerinde görüp, sırrını ondan almak için bu doğum gününde yanına geldik. Kendisine Allah’tan uzun ve hayırlı ömür diliyorum. Hasan Gezer amcamız yaşı itibarıyla gerçekten sağlıklı. Namazını kılıp orucunu tutuyor. Allah ona daha da uzun ömürler nasip etsin."

126 yaşına giren Hasan Dede'ye doğum günü sürprizi

Hasan Gezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Müdürü Marakçı'ya teşekkür etti.

DEVLETİMİZE HER ZAMAN DUA EDİYORUM

10 çocuğu ve 60 torunu olan Gezer ise yaşamı boyunca çok az hastalandığını anlatarak, yaylada hep süt, yoğurt ve ekmek yediğini söyledi. Gezer, "Devletimiz bugüne kadar ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Devletimize her zaman dua ediyorum." dedi.

126 yaşına giren Hasan Dede'ye doğum günü sürprizi

126 yaşına giren Hasan Dede'ye doğum günü sürprizi

126 yaşına giren Hasan Dede'ye doğum günü sürprizi

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