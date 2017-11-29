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Yemen'deki kolera salgını

Yemen genelinde şüpheli kolera vakası sayısının 960 bini aştığı bildirildi.

AA | 29.11.2017 - 17:21..
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asdasd

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, salgının ortaya çıktığı 27 Nisan'dan bu yana ülke genelinde 962 bin 536 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 219 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ YER HUDEYDE

Açıklamada, ülkede hastalığın görülmediği tek vilayetin adacıklardan oluşan Sokotra olduğu, Hudeyde'nin ise yaklaşık 140 bin vakayla virüsün en fazla tespit edildiği il olduğu kaydedildi.

DSÖ'den üç gün önce yapılan açıklamada, Yemen genelinde 955 bin 516 şüpheli kolera vakası görüldüğü ve salgın nedeniyle 2 bin 218 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

TEMİZ SU SIKINTISI KOLERAYI TETİKLİYOR

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu sıkıntısı ve atıkların toplanamaması sonucu koleraya yakalanma riski artıyor.

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