Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
ESNEYEN ADAM
Feryal Tilmaç, Esneyen Adam’da insanların içindekini dışarı dökme yöntemlerini odağına alıyor. Nasıl var olduğumuzu, varlığımızı nasıl başkalarına gösterdiğimizi ve bunu yaparken nelerden fedakârlık ettiğimizi kendine has üslubuyla gösteriyor.
Esneyen Adam
Feryal Tilmaç
İthaki Yay.
S.: 152
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EVCİL HAYVANLAR
Evcil Hayvanlar yer yer Kafka’nın Dönüşüm’ünü yer yer de Beckett metinlerini hatırlatan çok tuhaf, çok eğlenceli bir roman.
Evcil Hayvanlar
Bragi Ólafsson
Çev.: Özde Çakmak
Zeplin Kitap
S.: 224
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DIRK GENTLY'NİN HOLİSTİK DEDEKTİFLİK BÜROSU
Yüz binlerce okura ulaşan Otostopçunun Galaksi Rehberi serisinin sevilen gezgini Arthur Dent’in yaratıcısı Douglas Adams, bu yeni serisinde dedektifliğin kalıplarını yıkan dedektif Dirk Gently ile çıkıyor okurun karşısına.
Dirk Gently'nin Holistik Dedektiflik Bürosu
Douglas Adams
Çev.: İrem Kutluk
Alfa Yay.
S.: 336
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FLANÖZ: ŞEHİRDE YÜRÜYEN KADINLAR
Paris’in cam ve çelik kaplı pasajlarında doğan ve “amaçsızca dolaşan kişi” anlamında kullanılmaya başlanan “flanör” kelimesi Lauren Elkin’in bu kitabıyla erilden dişile çevrilerek “flanöz” oluyor.
Flanöz: Şehirde Yürüyen Kadınlar
Lauren Elkin
Çev.: Doğacan Dilcun Doğan
Nebula Yay.
S.: 372
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DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK BÜYÜTMEK
Dijital bir denizin içindeyiz. Deniz sürekli değişiyor ve yüzmenin olanakları her seferinde yeniden keşfediliyor. Ebeveynler olarak bu denizde ilerlemeye çalışırken çocuklarımızı nasıl yönlendireceğiz? Peki ya onlar bizden daha becerikliyse... Onları olası tehlikelerden nasıl koruyacağız?
Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek
Kristy Goodwin
Çev.: Tülin Er
Aganta Kitap
S.: 296
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BEKLENMEYEN ŞAHİT
Beklenmeyen Şahit, içinde Hercule Poirot’nun yeni bir macerasının da bulunduğu daha önce yayımlanmamış öyküleriyle okurlarla buluşuyor.
Beklenmeyen Şahit
Agatha Christie
Çev.: Çiğdem Öztekin
Altın Kitaplar
S.: 280
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ŞAHANE KİTAP
Ödüllü mizah yazarı Neil Pasricha gözlemleriyle sizi yüksek sesle güldürürken, sizi yaşamının başlangıcında dünyaya bakan bir çocuk gibi hissettiriyor ve her sayfada yüzünüzde gülümseme eksik olmuyor. Okuyun ve iyi hissedeceğiniz her şeyi hatırlayın.
Şahane Kitap
Neil Pasricha
Çev.: Cumhur Mısırlıoğlu
Martı Yay.
S.: 400
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ZAMANIMIZIN BİR KAHRAMANI
Rus edebiyatının hem ilk psikolojik hem de ilk büyük romanı olan Zamanımızın Bir Kahramanı çağımızın başyapıtlarından. Yirmi yedi yaşında, bir düelloda yaşamını yitiren ve çağının önde gelen şairlerinden olan Lermontov’un Dostoyevski ve Tolstoy gibi ustaları da etkileyen eseri yalnızca Rusya’nın en büyük antikahramanlarından biri değil ayrıca edebiyat tarihinin de en önemli Byronik kahramanlarından biri olan subay Peçorin’in maceralarını anlatıyor.
Zamanımızın Bir Kahramanı
Mihail Yuryeviç Lermontov
Çev.: Hazal Yalın
İthaki Yay.
S.: 232
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BABİL'DEN SONRA YAŞAYACAĞIZ
Türkçe, Ermenice ve İngilizce üç cilt halinde eşzamanlı olarak yapılan bu yeni basım, Güler’in metinleriyle görsel dünyası arasında muhtemel eşleşmelerin izini sürerek bir “foto-öykü albümü” halini alıyor.
Babil'den Sonra Yaşayacağız
Ara Güler
Aras Yay.
S.: 144
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TAM O ANDA
Tam O Anda, Dino Buzzati’nin yüreğini, zihnini meşgul eden meselelerle yazı aracılığıyla hesaplaşmasına dair bir yolculuk. İkinci Dünya Savaşı’nın beraberinde getirdiği umutsuzluk ortamına hiç de uzak olmayan bir dönemde kaleme alınmış bu metinlerde o ruh hali hissediliyor.
Tam O Anda
Dino Buzzati
Çev.: Eren Cendey
Can Yay.
S.: 288
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