Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ESNEYEN ADAM

Feryal Tilmaç, Esneyen Adam’da insanların içindekini dışarı dökme yöntemlerini odağına alıyor. Nasıl var olduğumuzu, varlığımızı nasıl başkalarına gösterdiğimizi ve bunu yaparken nelerden fedakârlık ettiğimizi kendine has üslubuyla gösteriyor.

Esneyen Adam

Feryal Tilmaç

İthaki Yay.

S.: 152

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EVCİL HAYVANLAR

Evcil Hayvanlar yer yer Kafka’nın Dönüşüm’ünü yer yer de Beckett metinlerini hatırlatan çok tuhaf, çok eğlenceli bir roman.

Evcil Hayvanlar

Bragi Ólafsson

Çev.: Özde Çakmak

Zeplin Kitap

S.: 224

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DIRK GENTLY'NİN HOLİSTİK DEDEKTİFLİK BÜROSU

Yüz binlerce okura ulaşan Otostopçunun Galaksi Rehberi serisinin sevilen gezgini Arthur Dent’in yaratıcısı Douglas Adams, bu yeni serisinde dedektifliğin kalıplarını yıkan dedektif Dirk Gently ile çıkıyor okurun karşısına.

Dirk Gently'nin Holistik Dedektiflik Bürosu

Douglas Adams

Çev.: İrem Kutluk

Alfa Yay.

S.: 336

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FLANÖZ: ŞEHİRDE YÜRÜYEN KADINLAR

Paris’in cam ve çelik kaplı pasajlarında doğan ve “amaçsızca dolaşan kişi” anlamında kullanılmaya başlanan “flanör” kelimesi Lauren Elkin’in bu kitabıyla erilden dişile çevrilerek “flanöz” oluyor.

Flanöz: Şehirde Yürüyen Kadınlar

Lauren Elkin

Çev.: Doğacan Dilcun Doğan

Nebula Yay.

S.: 372

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DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK BÜYÜTMEK

Dijital bir denizin içindeyiz. Deniz sürekli değişiyor ve yüzmenin olanakları her seferinde yeniden keşfediliyor. Ebeveynler olarak bu denizde ilerlemeye çalışırken çocuklarımızı nasıl yönlendireceğiz? Peki ya onlar bizden daha becerikliyse... Onları olası tehlikelerden nasıl koruyacağız?

Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek

Kristy Goodwin

Çev.: Tülin Er

Aganta Kitap

S.: 296

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BEKLENMEYEN ŞAHİT

Beklenmeyen Şahit, içinde Hercule Poirot’nun yeni bir macerasının da bulunduğu daha önce yayımlanmamış öyküleriyle okurlarla buluşuyor.

Beklenmeyen Şahit

Agatha Christie

Çev.: Çiğdem Öztekin

Altın Kitaplar

S.: 280

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ŞAHANE KİTAP

Ödüllü mizah yazarı Neil Pasricha gözlemleriyle sizi yüksek sesle güldürürken, sizi yaşamının başlangıcında dünyaya bakan bir çocuk gibi hissettiriyor ve her sayfada yüzünüzde gülümseme eksik olmuyor. Okuyun ve iyi hissedeceğiniz her şeyi hatırlayın.

Şahane Kitap

Neil Pasricha

Çev.: Cumhur Mısırlıoğlu

Martı Yay.

S.: 400

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ZAMANIMIZIN BİR KAHRAMANI

Rus edebiyatının hem ilk psikolojik hem de ilk büyük romanı olan Zamanımızın Bir Kahramanı çağımızın başyapıtlarından. Yirmi yedi yaşında, bir düelloda yaşamını yitiren ve çağının önde gelen şairlerinden olan Lermontov’un Dostoyevski ve Tolstoy gibi ustaları da etkileyen eseri yalnızca Rusya’nın en büyük antikahramanlarından biri değil ayrıca edebiyat tarihinin de en önemli Byronik kahramanlarından biri olan subay Peçorin’in maceralarını anlatıyor.

Zamanımızın Bir Kahramanı

Mihail Yuryeviç Lermontov

Çev.: Hazal Yalın

İthaki Yay.

S.: 232

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BABİL'DEN SONRA YAŞAYACAĞIZ

Türkçe, Ermenice ve İngilizce üç cilt halinde eşzamanlı olarak yapılan bu yeni basım, Güler’in metinleriyle görsel dünyası arasında muhtemel eşleşmelerin izini sürerek bir “foto-öykü albümü” halini alıyor.

Babil'den Sonra Yaşayacağız

Ara Güler

Aras Yay.

S.: 144

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TAM O ANDA

Tam O Anda, Dino Buzzati’nin yüreğini, zihnini meşgul eden meselelerle yazı aracılığıyla hesaplaşmasına dair bir yolculuk. İkinci Dünya Savaşı’nın beraberinde getirdiği umutsuzluk ortamına hiç de uzak olmayan bir dönemde kaleme alınmış bu metinlerde o ruh hali hissediliyor.

Tam O Anda

Dino Buzzati

Çev.: Eren Cendey

Can Yay.

S.: 288

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