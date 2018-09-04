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128 bin kontenjan boş kaldı, gözler ek yerleştirmede

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre 128 bin kontenjan boş kaldı. Şimdi sıra ek yerleştirmede.

İHA | 04.09.2018 - 15:10..
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128 bin kontenjan boş kaldı, gözler ek yerleştirmede

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, boş kalan yaklaşık 128 bin kişilik kontenjana çevrildi.

TARİH BELLİ DEĞİL

Ek kontenjanların öğrencilerin üniversiteye girişi için ikinci bir şans olduğunu söyleyen İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu, Matematik Öğretmeni İlker Sümer, kısa süre içinde ÖSYM tarafından kılavuzun yayınlanacağını vurguladı.

128 bin kontenjan boş kaldı, gözler ek yerleştirmede

YERLEŞENLER BAŞVURMAYACAK

Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin de olabileceğini, bu nedenle kontenjan sayısının artacağını da dile getiren İlker Sümer, "128 bin kişilik boş kontenjan çok önemli bir rakam. Yerleşemeyen öğrencilerin bu boşlukları iyi inceleyerek ek tercihlerini yapmaları gerekiyor. Burada en önemli nokta merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. 2018 YKS lisans programları için yaklaşık 90 bin, ön lisans programları için de toplam 39 bin kontenjan boş kaldı. Bu nedenle yayınlanacak kılavuz iyi incelenmeli. İlk şart olarak hiçbir tercih yapmamış veya tercih yaptığı halde yerleşmemiş olma koşulu aranıyor. Bunu unutmamalıyız. Ek tercihlerde iki farklı kontenjan türü olacak. Birincisi kontenjanı dolmayan bölümler, ikincisi yerleştirmesi yapılmış fakat kayıt yaptırmamış olan öğrenciler ile oluşan boş kontenjanı olan bölümler "dedi.

128 bin kontenjan boş kaldı, gözler ek yerleştirmede

"KILAVUZU İNCELEMEDEN TERCİH YAPMAYIN"

İlker Sümer, "Kontenjanı dolmayan bölümler için ek tercih yapılacak bölümlerin ilgili olduğu puan türünde TYT için en az 150, AYT için ez az 180 puan almış olmak gerekiyor. Kontenjanı dolmuş; fakat kayıt yaptırmayan öğrenciler sebebiyle boş kalan kontenjanlara tercihte bulunurken o bölüme yerleşen en son öğrencinin puanları taban puanı olarak kabul edilir ve tercih yapabilmek için bu puana eşit veya puanın üstünde bir puana sahip olmak gerekir. Örneğin, ilgili bölüme son yerleşen öğrencinin puanı 350 ise o bölümü tercih edebilmek için en az 350 puana sahip olmak gerekir, puanı 350 ve üzerinde olan öğrenci tercihte bulanabilir. Bunun için belirtilen kriterlere uygun olarak tercih yapılması gerekiyor. Ayrıca isteyen öğrenciler şimdiden ÖSYM’nin internet sitesine girerek YKS taban puanları ile dolu ve boş kontenjan bilgilerine ulaşabilirler. Öğrencilere yeni yayınlanacak kılavuzu incelemeden tercih yapmamasını öneriyoruz." diye konuştu.

128 bin kontenjan boş kaldı, gözler ek yerleştirmede

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