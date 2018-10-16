Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk kim siz kimsiniz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli konuşmasının sonunda CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili konuya değindi. Bahçeli konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"CHP pusudadır, sokağa göz kırpmaktadır. CHP'nin İş Bankası hisseleri konusu gündeme gelince çılgına dönmesi, denetim ve kontrolü hepten kaybetmesi ülkemizin nasıl bir badire ve belanın kıyısında olduğunu belgelemiştir.

CHP'li bir Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, "CHP olarak eşkiya karşısında, anayasada olan her türlü direnme hakkımızı kullanırız."

Bu alçak ifade karşısında sormak lazımdır ki eşkiya kimdir? Direnme hakkından kastedilen nedir? Diyorum ki ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız.

"İŞ BANKASI HİSSELERİ SİZİN NEYİNİZE"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek varisi büyük Türk milletidir. CHP'nin Atatürk'le yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kim? Sizin nereniz Atatürk'e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk'ü hatırlatmaktadır? Yok öyle mirasyedilik. İş Bankası hisseleri doğruca Hazine'ye devredilmelidir."

Bahçeli'nin konuşmalarından satırbaşları şöyle:

İSRAİL ARAYIP BULAMADIĞI BELASINA ER YA DA GEÇ KAVUŞACAK

"Krizlerin biri biterken diğeri başlamaktadır. İnsanlık değerleri adalet ve ahlak ilkeleri yok sayılmaktadır. Özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu geniş coğrafyaların durumu umut verici değildir. Terör yöntemlerini kullanarak mazlumların kanını döken İsrail'in arayıp da henüz bulamadığı belasına da er ya da geç kavuşacağına yürekten inanıyorum. Allah var gam yoktur. Tarih hiçbir katilin yaptığı kötülüklerin yanına kalmadığını göstermiştir. İsrail'in Gazze'de düzenlediği menfur saldırıyı kınıyorum.

BİRİLERİNİN CANI ÇEKİYOR DİYE BU VATANI TESLİM ETMEYECEĞİZ

Bölünme tartışmaları bölücü saldırılar bekamıza düzenlenen suikastlar çok tehlikeli olayların önünü açmıştır. Türk milleti yangına körükle gitmemiş ihanet ehline prim vermemiştir. Birilerinin canı çekiyor diye bu vatanı teslim etmeyeceğiz. Zorluk varsa dayanacağız.

ABD KARARINI NETLEŞTİRMELİDİR

Güney kara sınırlarımız boyunca vahim senaryo hayata geçirilmek isteniyor. ABD terör örgütleri ile aleni düşüp kalkıyor açıktan emel ve hedef birlikteliği yapıyor. ABD kararını netleştirmelidir. ABD'nin müttefiki Türkiye midir yoksa PKK/YPG midir? Bir terör örgütünün ağır silahlarla donatılması hangi akıl ve mantığa sığmaktadır? ABD nereye varmak istiyor?

ABD Fırat'ın doğusuna bütün gözünü dikmiş durumdadır. ABD terörizme çanak tutmaktadır. Sırtımıza hançer vurmak üzere harekete geçen bir ülke ile lafın gelişi de olsa dostluktan nasıl bahsedilecek? Fırat'ın doğusu tehdit olmaktan tamamen çıkarılmalıdır. Hiç kimse milletimizin sabrıyla oynanamamalıdır.

ABD zehir saçmakta, müttefiki olan Türkiye'yi tehdit etmektedir; NATO çatısı altında nasıl çalışacağız?

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE PAPAZ GEÇİP GİTTİ

Herkesin gözü önünde evanjelist bir papaz geçip gitmiştir. Bu papaz ki Türkiye-ABD ilişkilerini zehirlemiştir. Hakkında ciddi suçlamalar bulunan Brunson 9 Aralık'ta cezaevine konulmuştur.

Brunson'un terör örgütleriyle ilişki ve irtibatı olduğu söylendi. FETÖ ve PKK adına suç işleyip casusluk yaptığı ifade edildi. ABD Başkanı papazla yatıp papazla kalktı. Yaptırım tehditleri savurdu.

Türkiye'nin geri adım atması hedeflendi. Papaz iki ülkenin bütün diyaloglarını tıkadı. Papaz Brunson'ın ev hapsine alınması fayda etmedi. 12 Ekim 2018'de 4. kez hakim karşısına çıkarılan papaz 3 yıl 1 ay 15 gün ceza almış yattığı süre hesaba katılarak tahliyesi kararlaştırılmış. Trump Oval Ofis'te kendisini kucaklamıştır.

PAPAZ GİTMİŞ KAVGA BİTMİŞTİR

Diyebiliriz ki papaz gitmiş kavga gitmiştir. Trump'ın Türkiye hisleri şıpsevdiler gibi birdenbire değişmiştir. Seviyesiz Trump'ın yerini sempatik Trump almıştır. Kırgınlığı papaz iadesiyle geçmiştir. Trump’ın hali pürmelali zannederseniz Sokak aralarında birbirini it ekle itekleye top oynayanlar gibi oyuncağı alınınca küsen verilince sevinen çocuklar gibidir.

Böyle devlet adamı olunmaz böylesine şuur kaybı ile Türkiye ABD ilişkileri istikrarlı kalamaz.

BİZİ ADAM YERİNE KOYMAYANI BİZ İNSAN BİLE GÖRMEYİZ

Türkiye'nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulamaz itibar edilemez. Bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz. Papazı almak için her dayatmayı yapan ABD Başkanı yarın bir başka meseleyle ilgili aynı tutumunu sürdürürse ne yapacağız?

TRUMP UYUYORSA UYANSIN, UYANIKSA AYAĞA KALKSIN

Trump'ın derdi nedir? Türkiye ABD'nin sömürgesi değildir 51. eyaleti hiç değildir. Trump uyuyorsa uyansın uyanıksa ayağa kalksın. ABD Başkanı büyük Türk milletini hafife almasın. Bu işin şakası yoktur. Türk'e kefen biçilmez Türk'e tuzak işlemez. Papazın serbest kalması elbette pek çok soru işaretine de neden olmuştur.

Papaz davasında ifade değiştiren gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içerisinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir?

ABD'DEKİ PAPAZ NEDEN ALINMAZ

ABD'deki papaz Gülen niye alınamaz? Ver papazı al papazı demiştik. Pensilvanya'daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Papaza papazla karşılık vermediler iki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Hakan Atilla'nın iadesi ne zaman olacak? Dış politika konusunda hükümete verdiğimiz destek ortadadır.

Meselemiz Türkiye'nin saygınlığıdır. Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek FETÖ papazı Pensilvanya'dan örgütü idare edecek. O darbeciyi istiyoruz 251 şehidimizin hesabını vermesini bekliyoruz. Vermezlerse de söke söke almanın yollarını bulacağımıza da inanıyoruz. Türkiye yeni yetme bir devlet değildir.

BRUNSON KARARI MİLLETİ ÜZDÜ, YARALADI

Terör örgütleriyle ilişkisi ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yılı bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir? Papaz Brunson kararı, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır.

BAKALIM ENFLASYONA NASIL ETKİ EDECEK

Bakalım dövizin akıbeti ne olacak, yüzde 10 fiyat indirimi enflasyona nasıl etki edecek. Fırsatçıların peşini bırakmayacağız."